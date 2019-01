Las 36 frases más extravagantes de la estrambótica reunión de gabinete de Donald Trump

(CNN) - El presidente Donald Trump celebró el año nuevo con una reunión de gabinete de más de 90 minutos el miércoles, y las cámaras lo grabaron todo.

Como viene siendo la tónica en la presidencia de Trump, todo pareció improvisado, como si Trump fuera inventando todo sobre la marcha. Pareció apoyar la invasión rusa de Afganistán en 1979, proclamó que habría sido un buen general militar y soltó falsedades a un ritmo alarmante, incluso para él.

Repasé la transcripción de la sección de preguntas y respuestas de la reunión del Consejo de Ministros de Trump y seleccioné las frases más destacadas. Estas son:

1. "He oído cifras de hasta 275.000 millones de dólares en pérdidas por la inmigración ilegal".

Eh, en realidad no. Pero sigamos.

2. "Y saben, no todo se trata de los países ricos, porque los países ricos se aprovechan de nosotros, porque pagan un porcentaje muy pequeño de sus fuerzas armadas y engañan en temas comerciales".

Todo un caudal de conciencia, en tan poco tiempo.

3. "Están sucediendo cosas horribles en el mundo y queremos ayudar a esas personas".

Hay que señal que, a pesar de que la CIA concluyó que el príncipe Mohammed bin Salman estuvo involucrado personalmente en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un consulado saudita en Estambul, Trump ha dicho que nadie sabe la verdad, e incluso si supiéramos la verdad no valdría la pena arriesgar nuestra relación financiera con Arabia Saudita. Ahí queda eso.

4. "Dicen que no soy popular en Europa, no debería ser popular en Europa".

Uno de los aspectos menos cubiertos pero más importantes de la presidencia de Trump es que, a diferencia de todos los presidentes anteriores, él no cree en la coalición que se creó después de la Segunda Guerra Mundial.

5. "No me importa Europa".

Ver la frase 4.

6. "Conozco todos los ángulos".

[asiente]

7. "Podría ser la persona más popular de Europa. Podría serlo: podría postularme a cualquier cargo si quisiera, pero no quiero".

Entonces. Espera. ¿Trump dice que podría postularse a cualquier cargo en Europa? Estoy seguro de que no es cierto...

8. "O sea, podría darte un ejemplo en el que me llevo muy bien con la India y el primer ministro Narendra Modi, pero él me dice constantemente que construyó una biblioteca en Afganistán, ¿de acuerdo?"

A la India no le hizo gracia esta provocación.

9. "Se supone que debemos decir 'Ah, gracias por la biblioteca'. No sé quién la está usando en Afganistán, pero una de esas cosas".

Entonces, ¿Trump cree que no tiene sentido tener una biblioteca en Afganistán porque está en Afganistán y, por lo tanto, la gente no la va a usar? ¡Entendido!

10. "Y sabes, mira, lo apoyé (a Mitt Romney), me lo agradeció efusivamente, fue muy amable".

Este es golpe de Trump, destacando el hecho de que Romney se manifiesta en contra de él solo ahora que los riesgos políticos de hacerlo son mínimos.

11. "Tenemos los mayores recortes tributarios de todos los tiempos"

Es algo difícil de cuantificar como "los mayores" pero Trump ha dicho en repetidas ocasiones que su reducción de impuestos fue la mayor de la historia. No fue así.

12. "El deducible es tan alto, a menos que te golpee un tractor y ni siquiera puedas usarlo, nadie ha visto algo así".

¿A cuánta gente le atropella un tractor?

13. "Soy muy popular en Utah"

En ningún estado ha caído tanto la aprobación de Trump como en Utah, según una nueva encuesta.

14. "El presidente Obama lo despidió y yo, esencialmente, también. Quiero resultados"

Trump se refiere al exsecretario de Defensa James Mattis. Sin embargo, no habla con precisión. Mattis renunció en señal de protesta tras la decisión de Trump de retira las tropas estadounidenses de Siria. Trump no lo "despidió". En absoluto.

15. "Rusia solía ser la Unión Soviética, Afganistán la convirtió en Rusia porque se fue a la bancarrota en Afganistán: Rusia".

Mira, he visto "Spies Like Us". Sé de Rusia. Y de la Unión Soviética. Y todo eso.

16. "El problema es que fue una guerra difícil y, literalmente, se fueron a la quiebra, se convirtieron en Rusia en vez de Unión Soviética. Ya sabes, muchos de estos sitios de los que lees hoy día ya no forman parte de Rusia por Afganistán".

Esto no tiene ningún sentido. E históricamente es inexacto.

17. "Creo que hubiera sido un buen general, pero quién sabe".

Nunca lo sabremos. Sobre todo porque Trump ni es, ni fue militar. Ni durante la Guerra de Vietnam, cuando recibió cinco prórrogas, incluida uno por espolones en los huesos.

18. "Estamos hablando de arena y muerte. De eso hablamos".

El presidente de Estados Unidos ofrece su opinión sobre Siria.

19. "Ahora, los kurdos, es muy interesante, a Turquía no le gustan, a otros sí".

Los kurdos: Algunas personas dicen que son geniales, otros dicen que no. Es posible que nunca lo sepamos.

20. "Tuve una reunión en el Pentágono con muchos generales, parecían de película, más atractivos que Tom Cruise y más fuertes, y tenía más generales de los que había visto jamás".

Esto es muy revelador. Toda la vida es un casting para Trump. Estos generales eran buenos porque eran atractivos y fuertes. ¡Incluso más que Tom Cruise!

21. "Dije: esta es la sala más grande que he visto en mi vida. Vi más tableros informáticos de los que hacen hoy.

"Tableros informáticos".

22. "Irán está sacando a la gente de Siria; pueden hacer lo que quieran allí, francamente, pero están sacando a la gente".

Esta es una versión interesante del Medio Oriente, y seguramente a Israel le interesará conocer más al respecto.

23. "Nos vamos a marchar, y estamos saliendo con inteligencia, y estamos ganando. Estamos ganando, ¿de acuerdo?"

Em, ¿de acuerdo?

24. "Nunca he visto algo tan hermoso en mi vida".

¿El nacimiento de su hijo? ¿Su novia en el día de la boda? ¡No! Habla de la votación de la Cámara de Representantes en diciembre para destinar 5.000 millones de dólares a la financiación del muro.

25. "¿Te imaginas que tuviera ese poder? ¿No sería aterrador? ¿Verdad?"

Trump se refiere aquí a la decisión del entonces presidente Barack Obama de crear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permite que los niños ingresados ilegalmente permanezcan sin temor a ser deportados. Pero hombre, esa frase fuera de contexto...

26. "Podría pasar mucho tiempo y podría pasar rápidamente. Podría ser mucho tiempo".

¡Qué respuesta a la pregunta de cuánto tiempo puede cerrar el gobierno! Puede pasar un tiempo. Podría no ser así. ¡Pero podría ser!

27. "Es una casa grande, grande. Excepto por todos los muchachos en el césped con ametralladoras. Son las mejores ametralladoras que he visto en mi vida".

Incluso cuando se habla del Servicio Secreto que protege la Casa Blanca, Trump tiene que exagerar. No eran solo ametralladoras. Eran las "mejores ametralladoras de la historia".

28. "Estaba saludándolos con la mano. Yo nunca había visto tantos hombres con ametralladoras en mi vida".

Mucha gente dice que fueron las ametralladoras más bellas que se hayan usado en un lugar.

29. "Servicio Secreto y militar, son personas excelentes y no juegan. No saludan, ni siquiera sonríen".

Servicio Secreto: no saludan mucho. Además, no sonríen.

30. "Miren, cuando dicen que el muro es inmoral, entonces tienen que hacer algo con respecto al Vaticano porque el Vaticano tiene el muro más grande de todos".

Curiosamente, esta no es la primera vez que Trump o un asesor ataca al Vaticano por su muro. En el año 2016, el asesor de Trump, Dan Scavino, tuiteó que el Papa era un hipócrita en materia de inmigración porque la Ciudad del Vaticano estaba rodeada de enormes muros. Como escribió en ese momento Daniel Burke, de CNN: "Sí, el Vaticano tiene muros y algunos bastante grandes. Pero cualquiera puede pasear por el jardín del papa, la Plaza de San Pedro, casi a cualquier hora".

31. "Observa todos los países que tienen muros y funcionan al 100%".

Bien, entonces, según Trump, cualquier país con un muro alrededor de su frontera es total y completamente impenetrable para los de afuera.

Por el momento, nadie ha abierto una brecha en la pared. No se puede infringir. A menos que, digamos, un lado tenga un dragón de hielo ...

32. "Hubiera sido una presidencia mucho más fácil si no hubiera hecho nada".

Ejem.

33. "La gente ve que la gasolina está bajando, y el motivo es que he llamado a algunas personas de la OPEP".

[voz de narrador] Esa no es la razón.

34. "Quiero decir, me deshice de ... ellos dicen que se jubilaron".

Un momento increíble y pasado por alto. Cuando se le preguntó qué pasaría si Romney no se le sumaba, Trump citó las retiradas de los senadores republicanos Bob Corker y Jeff Flake, amenazando a Romney con que se encontraría en la misma posición si seguía atacando a Trump. Un poco mafioso ¿no?

35. "Así que Jeff Flake ahora está vendiendo bienes raíces, o lo que sea que esté haciendo".

No estoy seguro de dónde se le ocurrió a Trump la idea de que Flake vaya a vender inmuebles como su carrera posterior al Senado. Según lo que he podido encontrar, Flake no ha anunciado lo que hará tras abandonar el Senado. Además, ¿no es "vender bienes raíces" lo que hizo Trump durante toda su vida profesional antes de 2016?

36. "Te diré que tenemos algunos grandes republicanos, y si te fijas en la forma en que defienden la seguridad fronteriza, estarías muy orgulloso de ellos si eres republicano o una persona que ama a nuestra nación".

Por lo tanto, "amar a nuestra nación" = apoyar el cierre del gobierno para asegurar 5.000 millones de dólares para construir un muro fronterizo. Parece una buena para terminar.