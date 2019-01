La NASA confirma que la nave espacial New Horizons sobrevoló Ultima Thule, en el borde del sistema solar

(CNN) - El nuevo año en la Tierra comenzó con una misión espacial récord a miles de millones de kilómetros de distancia.

Científicos de la NASA y del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins confirmaron que la nave espacial New Horizons ha sobrevolado Ultima Thule, un objeto del Cinturón de Kuiper que está a mil millones de kilómetros más allá de Plutón.

Aunque el sobrevuelo ocurrió a las 12:33 a.m. ET del 1 de enero, la nave espacial está tan lejos de la Tierra que la señal de "teléfono-casa" no nos llegó sino hasta las 10:30 a.m. ET.

Los científicos de la misión se sintieron especialmente aliviados por el éxito porque solo había una oportunidad de hacerlo bien en tanto New Horizons pasaba a toda velocidad por Ultima a 50.000 kilómetros por hora.

La nave espacial New Horizons nos mostró el primer acercamiento a Ultima Thule el 1 de enero. A la izquierda, una combinación de imágenes captadas a miles de kilómetros indica el tamaño y la forma del objeto. A la derecha, la composición de un artista sugiere que Ultima Thule tiene forma de pino de bolos.

"Acabamos de lograr el sobrevuelo más lejano", dijo la directora de operaciones de la misión, Alice Bowman. "Este conocimiento nos ayudará a comprender los orígenes de nuestro sistema solar".

Ahora que la nave ha hecho contacto, se espera para los próximos días imágenes nunca antes vistas y nuevos conocimientos científicos.

¿Qué es Ultima Thule?

El objeto es tan antiguo y prístino que, en esencia, es como retroceder en el tiempo hasta el comienzo de nuestro sistema solar.

Este sobrevuelo es la primera exploración cercana de un pequeño objeto del Cinturón de Kuiper, y el mundo más primitivo jamás observado por una nave espacial.

El cinturón de Kuiper es el borde de nuestro sistema solar, que forma parte del disco original del que se formaron el sol y los planetas. La nave está ahora tan lejos de la Tierra que tarda seis horas y ocho minutos en recibir una orden desde nuestro planeta.

Si New Horizons te resulta familiar, es porque se trata de la nave espacial que realizó un sobrevuelo histórico de Plutón en 2015, y envió imágenes sin precedentes del planeta enano y revelando nuevos detalles sobre este y sus lunas.

La misión New Horizons se extendió en 2016 para visitar este objeto del cinturón de Kuiper. La misión se lanzó en 2006 y realizó un viaje de 9 años y medio por el espacio antes de llegar a Plutón.

New Horizons voló tres veces más cerca de Ultima que Plutón, llegando a 3.500 kilómetros de distancia y proporcionando una mejor visión de la superficie. Después del rápido sobrevuelo, New Horizons continuará a través del Cinturón de Kuiper con otras observaciones planificadas de más objetos, pero los científicos de la misión dijeron que esto era lo más destacado.

El objeto se conocía anteriormente como 2014 MU69. El nombre Ultima Thule se eligió a través de una campaña organizada por el equipo de New Horizons.

Thule era una isla mítica en los mapas medievales, que se pensaba que era el punto más septentrional de la Tierra. Ultima Thule significa esencialmente "más allá de Thule", lo que sugiere algo que va más allá de lo que se conoce. Es apropiado, teniendo en cuenta el recorrido pionero de New Horizons.