El comediante Louis C.K. se burla de los supervivientes de Parkland en un audio filtrado

(CNN) - El comediante Louis C.K. está de nuevo en el agua caliente, esta vez por parecer burlarse de los sobrevivientes del tiroteo de la escuela Parkland y de sus esfuerzos por controlar las armas más estrictamente.

En el audio, que sería de una serie reciente de monólogos de comedia, se escucha a una audiencia riéndose mientras el comediante se burla de los estudiantes por testificar ante el Congreso.

"Testifique delante del Congreso, estos niños, ¿qué m*****? ¿Qué estás haciendo?", pregunta el hombre en el clip de audio. "Porque fuiste a una escuela secundaria donde mataron a los niños, ¿eso significa que te tengo que escuchar? ¿Por qué eso te hace interesante? No te dispararon. Empujaste a un chico gordo para lograr salir, ¿y ahora te tengo que escuchar?", se escucha en el audio.

Diecisiete adolescentes y adultos fueron asesinados en el tiroteo del 14 de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida.

No está claro exactamente cuándo o dónde se grabó el audio ni cómo se publicó. Clips del audio empezaron a aparecer en las redes sociales durante el fin de semana.

CNN está intentando ponerse en contacto con Louis C.K. para obtener sus comentarios.

Otras controversias

La semana pasada, el comediante se encontró bajo escrutinio después de que apareciera un vídeo viejo en el que aparecía usando la palabra N (un término en inglés despectivo para referirse a las personas negras). Louis C.K. dice la palabra en un vídeo de 2011 mientras bromeaba con sus compañeros de comedia Chris Rock y Ricky Gervais.

Y en noviembre de 2017, justo cuando el movimiento #MeToo estaba ganando fuerza, cinco mujeres presentaron denuncias de acoso y abuso sexual contra el comediante. Louis C.K.reconoció que las acusaciones eran ciertas y se disculpó.

"Estas historias son ciertas. En ese momento, me dije a mí mismo que lo que hacía era correcto porque nunca mostré una mujer mi (pene) sin preguntar primero, lo cual también es cierto", dijo en un comunicado obtenido por CNN en ese entonces. "Pero lo que supe más tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirles que miren tu pene no es una pregunta. Es una situación difícil para ellos. El poder que tenía sobre estas mujeres es que me admiraban y yo ejercía ese poder de forma irresponsable ".

Louis C.K. continuó diciendo que está "arrepentido" y que ha "intentado aprender" de su comportamiento irresponsable.

FX cortó relaciones con él poco después. Fue productor ejecutivo de varios programas en la red, incluidos "Better Things", "Baskets" y "Louie". Netflix también anunció que estaba descartando los planes para un especial de stand-up protagonizado por el comediante.

CNN Chloe Melas contribuyó a este informe.