5 cosas que debes saber este 28 de diciembre: Todo sobre el video de Kevin Spacey presuntamente manoseando a un joven de 18 años

Es probable que el niño guatemalteco que murió en la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tuviera influenza, según unos expertos en enfermedades infecciosas. Además, la historia de un papá que compró seis boletos de avión para no dejar sola a su hija, una auxiliar de vuelo que trabajó en Navidad. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Habla la familia de Felipe

La muerte del migrante Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ha despertado críticas, pero no se comparan con la pesadilla vivida por sus familiares. Univision, afiliada de CNN, captó las reacciones de la mamá y la hermana del niño fallecido. Además, expertos médicos contactados por CNN dijeron que era probable que Felipe Gómez Alonzo padeciera de influenza, una enfermedad que puede ser mortal y que a menudo puede tratarse si se detecta temprano.

2. El video que podría incriminar a Kevin Spacey

Un joven de 18 años que dijo que el actor Kevin Spacey lo manoseó en un bar de Nantucket en 2016 tomó un video de Snapchat de la presunta agresión, y los investigadores tienen ese video, según una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de Nantucket. Las acusaciones en la denuncia coinciden con las de Heather Unruh, una expresentadora de noticias de televisión que dijo en una conferencia de prensa el año pasado que Spacey había agredido sexualmente a su hijo en un bar de Nantucket.

3. ¿Por qué AMLO no fue a los funerales de políticos mexicanos?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó por qué no acudió a la ceremonia luctuosa que se realizó a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle, que fallecieron al desplomarse el helicóptero donde viajaban el 24 de diciembre. En la explicación, además, lanzó críticas a sus opositores.

4. Muere otro testigo de Odebrecht

Este jueves en Bogotá fue encontrado sin vida el cuerpo de Rafael Merchán, exsecretario de la transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos, informó una alta fuente de la Fiscalía a CNN. Merchán, 43 años, había sido llamado como testigo a favor de un implicado en el caso de Odebrecht en Colombia. Las autoridades aún no han revelado las causas de su muerte. En noviembre, el testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia, Jorge Enrique Pizano, falleció por un aparente infarto y su hijo murió pocos días después en extrañas circunstancias, envenenado con cianuro. Esto es lo último que sabemos del caso.

5. La foto amateur que descubrió el viaje secreto de Trump a Iraq

Era una fresca mañana de invierno en Sheffield, Inglaterra, cuando el fotógrafo aficionado y entusiasta de los aviones, Alan Meloy, miró por la ventana de su cocina y notó un gran rastro en el cielo. No sabía que estaba a punto de ayudar, por accidente, a descubrir un viaje presidencial secreto a una zona muy conflictiva del planeta. Aquí, la historia completa.

A la hora del café

El otro lado de la historia de la niña que habló con Trump

Ya escuchaste cómo el presidente Donald Trump preguntó por teléfono a una niña de 7 años si todavía creía en Santa Claus, pero aquí puedes ver qué ocurrió al otro lado de la llamada.

No cierres la persiana del avión

La columnista Sara Stewart le lanza varias críticas a los pasajeros que no soportan la luz del sol que entra por las ventanas del avión. ¿Estás de acuerdo?

No puedes "entrar” a 2019 sin haberlas visto

2018 fue un buen año tanto para el cine como para la televisión. Estas son las películas y series que nos sedujeron y nos tuvieron pegados a las pantallas grandes y pequeñas.

Papá ejemplar

Un padre de Ohio quería pasar Navidad con su hija, pero ella debía trabajar como auxiliar de vuelo. Esta fue la solución que encontró.

Cifra

54

Los días que le tomó al estadounidense Colin O'Brady cruzar a pie y en solitario la Antártida, convirtiéndose en el primer hombre en recorrer los 1.500 kilómetros de hielo.

Cita

"A mí me tocó atender hasta 19 clientes en una noche, 24 otra vez".

Mujer argentina víctima de la trata de personas. Este especial sale a colación de la liberación de otra argentina, que fue secuestrada en 1980 y se encontraba en Bolivia, víctima del tráfico humano.

Y para terminar…

"All I Want for Christmas is You"

Según cifras de Spotify, este tema de la cantante Mariah Carey alcanzó el primer lugar como la más reproducida en un solo día: 10,8 millones.