Cuba: Parlamento aprueba borrador final de la Constitución que irá referendo el próximo 24 de febrero

(CNN Español) - El Parlamento de Cuba aprobó este sábado en La Habana la nueva Constitución del país caribeño, la misma que será sometida a referéndum el 24 de febrero de 2019, de acuerdo a información de Agencia Cubana de Noticias.

La aprobación se dio con el voto de 583 parlamentarios oficialistas presentes. De ser aprobada en referendo, la nueva Constitución de Cuba, se informó, tendrá 229 artículos, 11 títulos, dos disposiciones especiales 13 transitorias y dos finales.

LEE: ¿Mejorará la economía en Cuba con la nueva Constitución?

En julio de este año, la Asamblea Nacional del Poder Popular, como se le llama al Legislativo cubano, inició el debate de reforma constitucional.

Se trata del primer cambio constitucional en 42 años.

Vista general del segundo período ordinario de sesiones de la IX Asamblea Legislativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, durante el debate sobre el proyecto de nueva Constitución en el Palacio de Convenciones en La Habana, el 21 de diciembre de 2018. (Crédito: YAMIL LAGE / AFP / Getty Images)

En tanto, el proceso de consulta popular, informa Agencia Cubana de Noticias, duró del 13 de agosto al 15 de noviembre.

Precisamente, como parte de este proceso, no se incluyó la provisión que abría las puertas al matrimonio del mismo sexo en el país y no será incluida en el texto final. Según funcionarios cubanos, una mayoría considerable de la población se opuso a esta iniciativa durante el proceso de consulta popular. No obstante, el Gobierno de Cuba manifestó que está abierto a realizar un referendo sobre este tema dentro de los próximos dos años.