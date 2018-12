NYT: Facebook ofreció a grandes tecnológicas más datos de usuarios de lo que había dicho

Nueva York (CNN Business) - Facebook ofreció a compañías como Microsoft y Amazon más datos de sus usuarios de los que había reconocido, según un nuevo informe de The New York Times.

El diario informó el martes por la noche que había obtenido documentos internos de Facebook que mostraban cómo la red social acordó compartir datos con más de 150 empresas. Las ofertas ayudaron a Facebook a ganar más usuarios, según el informe, y sus socios pudieron añadir nuevas funciones a sus productos, a la vez que evitaron las reglas de privacidad habituales de Facebook.

Muchas de las asociaciones finalizaron hace años, pero los detalles informados por el diario son sorprendentes.

Amazon accedió a los nombres e información de contacto de los usuarios de Facebook a través de sus amigos en la red social, según el informe, mientras que a Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, se le permitió "ver los nombres de prácticamente todos los amigos de los usuarios de Facebook sin consentimiento". Servicios como Netflix y Spotify tenían la "capacidad de leer mensajes privados de usuarios de Facebook", según el reporte.

CNN no ha consultado de forma independiente los documentos internos obtenidos por el diario.

A pesar de que el CEO de Facebook Mark Zuckerberg aseguró que la gente "tiene completo control" sobre quién ve su contenido, The New York Times dijo que los documentos internos y entrevistas con 50 antiguos empleados de Facebook indicaban que la compañía seguía dando acceso a otras empresas a la información de los usuarios.

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook.

Las asociaciones de la empresa con Amazon y Apple aún continúan.

Las revelaciones llegan en un momento difícil para Facebook, que se ha enfrentado a una sarta de críticas sobre cómo maneja los datos de los usuarios. La red social dijo en abril que la empresa de datos Cambridge Analytica podría haber recolectado información de hasta 87 millones de usuarios sin que ellos lo supieran. En octubre, Facebook reveló que hackers accedieron a los números de teléfono y a las direcciones de correo electrónico de casi 30 millones de sus usuarios.

En respuesta al informe del diario, el director de privacidad y políticas públicas de Facebook, Steve Satterfield, dijo en un comunicado que sus socios "no ignoran la configuración de privacidad de las personas".

Facebook tiene "trabajo por hacer"

"A lo largo de los años, nos asociamos con otras empresas para que las personas puedan utilizar Facebook en dispositivos y plataformas en las que no nos apoyamos", afirmó. "A diferencia de los juegos, el servicio de música en directo u otras aplicaciones de terceros que ofrecen experiencias independientes de Facebook, estos socios solo pueden ofrecer funciones de Facebook específicas y no pueden utilizar la información para fines independientes".

Facebook sabe que "hay que hay mucho por hacer para recuperar la confianza de las personas", añadió Satterfield. "Las sociedades son un área de enfoque y, como hemos dicho, estamos cerrando las sociedades de integración que se crearon para ayudar a las personas a acceder a Facebook".

The New York Times dijo que los documentos y las entrevistas "generan dudas sobre si Facebook incumplió un acuerdo de consentimiento de 2011 con la Comisión Federal de Comercio (FTC) que impedía que la red social compartiera datos de usuarios sin permiso explícito".

Satterfield le dijo al diario que el acuerdo 2011 de la FTC "no requería que la red social garantizara el consentimiento de los usuarios antes de compartir datos porque Facebook consideraba que los socios eran extensiones de sí mismo, proveedores de servicios que permitían a los usuarios interactuar con sus amigos de Facebook".

En un comunicado separado publicado en el sitio web de Facebook, la compañía dijo que no había infringido el acuerdo de la FTC.

"Para que quede claro: ninguna de estas alianzas permitió que las empresas accedieran a la información sin el permiso de las personas ni violaron nuestro acuerdo de 2012 con la FTC", escribió Konstantinos Papamiltiadis, director de plataformas y programas de desarrolladores de Facebook.

Papamiltiadis dijo, sin embargo, que "reconocemos que hemos necesitado una gestión más estricta sobre cómo los socios y los programadores pueden acceder a la información".

Responden Amazon, Microsoft, Netflix y Apple

Un portavoz de Amazon dijo en un comunicado enviado a CNN que la compañía utiliza las interfaces de software "proporcionadas por Facebook para habilitar las experiencias de Facebook para nuestros productos", como ofrecerles "a los clientes la opción de sincronizar sus contactos de Facebook en una tableta de Amazon".

Amazon utiliza la información de acuerdo con su propia política de privacidad, dijo.

Microsoft dijo que los datos suministrados por Facebook dejaron de aparecer en los resultados de búsqueda de Bing cuando finalizó el contrato entre ambas compañías en febrero de 2016.

"A lo largo de nuestro compromiso con Facebook, respetamos todas las preferencias de los usuarios", dijo Microsoft en un comunicado.

Netflix dijo que lanzó una función en 2014 que "permite a los miembros recomendar programas de televisión y películas a sus amigos de Facebook a través de Messenger o Netflix", pero que "en ningún momento hemos accedido a los mensajes privados de Facebook, ni solicitamos autorización para hacerlo".

La función "nunca fue tan popular, por lo que la cerramos en 2015", dijo Netflix en un comunicado.

Un vocero de Apple refirió a CNN un párrafo del artículo de The New York Times en el que funcionarios de la firma dicen que desconocían que Facebook hubiera otorgado a los dispositivos de la compañía acceso especial. Los datos compartidos permanecerán en los dispositivos y estarán disponibles para cualquier persona que no sea el usuario, según Apple.

CNN no ha podido contactar a Spotify para recibir comentarios.

La mayoría de las empresas con las que Facebook compartió datos en virtud de este acuerdo eran firmas de tecnología como "minoristas online y sitios de entretenimiento", según el informe, pero también incluían fabricantes de automóviles y organizaciones de medios. The New York Times informó que era uno de esos grupos de medios.

Donie O'Sullivan contribuyó con este informe.