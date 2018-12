Muere la actriz y directora estadounidense Penny Marshall

(CNN) - La actriz, directora y productora Penny Marshall murió este lunes a los 75 años, según confirmó la vocera de la familia.

Marshall se hizo famosa por su papel en Laverne & Shirley y por dirigir las películas Big y A League of Their Own.

Marshall murió pacíficamente en su casa de Hollywood Hills el lunes por la noche debido a complicaciones de la diabetes, dijo Michelle Bega, una portavoz de la familia.