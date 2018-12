Manchester United anuncia que José Mourinho deja de ser su entrenador

(CNN Español) - El club de fútbol inglés Manchester United anunció este martes que el entrenador portugués José Mourinho deja el equipo.

"Manchester United anuncia que José Mourinho ha dejado el Club. Queremos darle las gracias por su trabajo durante este tiempo en Manchester United y desearle éxito en el futuro", dijo el equipo en un comunicado en su cuenta de Twitter oficial.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018

"Un nuevo entrenador interino será designado hasta el final de la actual temporada, mientras el club lleva a cabo un proceso de reclutamiento exhaustivo de un nuevo entrenador de tiempo completo", dice el comunicado.

Así, Mourinho deja el banquillo de los "Diablos Rojos" poco más de dos años después de su llegada, en mayo de 2016.

(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

El Manchester United se encuentra en la sexta posición de la actual temporada de la Liga Premier de Inglaterra, mientras que en la Champions League calificó como segundo lugar de su grupo y se enfrentará en octavos de final al Paris Saint Germain.