Giuliani dice que conversaciones del presidente sobre la Torre Trump de Moscú ocurrieron durante la campaña de 2016

(CNN) - El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, sugirió el domingo que Trump había hablado con su exabogado Michael Cohen en enero de 2016 sobre la Torre Trump en Moscú.

En el programa ‘This Week’ de ABC, Giuliani parecía hacer referencia a las respuestas escritas de Trump al fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, diciendo que las conversaciones sobre el proyecto propuesto en Moscú podrían haber llegado al final de las elecciones generales.

"De acuerdo con la respuesta que dio, habría cubierto todo el camino hasta noviembre… cubrió todo el camino hasta noviembre de 2016", dijo Giuliani. "Dijo que tuvo conversaciones con él, pero el presidente no ocultó esto".

LEE: Transcripciones de reunión en la Torre Trump detallan la búsqueda información para perjudicar a Hillary Clinton on May 30, 2018 in Washington, DC.","created_timestamp":"1527696876","copyright":"2018 Getty Images","focal_length":"50","iso":"400","shutter_speed":"0.0003125","title":" on May 30, 2018 in Washington, DC.","orientation":"0"}" data-image-title="<> on May 30, 2018 in Washington, DC." data-image-description="" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" class="size-large wp-image-597542" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=1024 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=150 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=300 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info&w=768 768w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/12/rudy-giuliani-super-tease.jpg?quality=100&strip=info 1100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Rudy Giulliani, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Consultado sobre la diferencia entre ese comentario y la anterior aseveración de que las discusiones de Trump sobre el proyecto finalizaron en enero de 2016, Giuliani dijo: "Hasta que te sientes y respondas las preguntas y vuelvas y mires los documentos y veas ... no vas a saber lo que pasó ".

Más tarde el domingo, cuando se le pidió aclarar sus comentarios, Giuliani le dijo a CNN que Trump le dijo al equipo de Mueller que habló con Cohen sobre el proyecto propuesto en Moscú, pero no especificó exactamente cuándo tuvieron lugar esas conversaciones.

Giuliani dijo que Trump no recuerda realmente cuándo se celebraron las conversaciones, pero que está seguro de lo que dijo a Mueller porque dio una respuesta general afirmativa de que las discusiones se habían producido en algún momento de la campaña de 2016.

Giuliani agregó que las conversaciones podrían haber sido en junio o julio de 2016.

"Hasta noviembre de 2016, pudieron haber tenido una conversación sobre la Torre Trump en Moscú y no se llegó a ninguna parte", le dijo Giuliani a CNN.

"Era un proyecto de bienes raíces. Había una carta de intención para seguir adelante, pero nadie la firmó", dijo.

Mira en este video: Claves para entender la sentencia contra Michael Cohen

CNN informó previamente que los abogados de Trump se abstuvieron de contestar cualquier pregunta posterior a las elecciones porque creían que podían argumentar que el período de transición estaba cubierto por el privilegio ejecutivo.

Cuando Cohen se declaró culpable de un cargo en el proceso que adelanta Mueller el mes pasado, dijo que había mentido sobre si Trump sabía sobre el proyecto propuesto en Moscú.

Previamente había afirmado que esas conversaciones finalizaron en enero de 2016, antes del inicio formal de las primarias. Pero en su admisión de culpabilidad, Cohen calificó la afirmación anterior como una mentira en nombre de Trump.

Los fiscales dijeron que Cohen discutió el proyecto propuesto con Trump en más de tres ocasiones que mencionó anteriormente.