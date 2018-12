(CNN) - Una tumba privada de más de 4.000 años de antigüedad que contiene dibujos "excepcionalmente bien conservados" fue descubierta al sur de El Cairo, según el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

Khaled al-Anani, ministro de Antigüedades, dijo que la tumba se había descubierto en el sitio arqueológico de Saqqara y que pertenecía a la quinta dinastía de los faraones, que gobernó hace aproximadamente 4.400 años.

LEE: Docenas de momias de gatos y extraños escarabajos son descubiertos en tumbas egipcias

La tumba pertenecía a un sacerdote de purificación real conocido como "Wahtye", dijo al-Anani en un comunicado. Las inscripciones sugirieron que el sacerdote había servido durante el reinado del rey Nefer-Ir-Ka-Re y era el supervisor e inspector del barco sagrado del rey.

Al-Anani dijo que las paredes de la tumba estaban decoradas con escenas de colores que representan a Wahtye con su madre, esposa y familia.

El jefe de la misión de excavación, Mostafa Waziri, dijo que otros dibujos mostraban la fabricación de vino y cerámica, actuaciones musicales, vela, caza y la fabricación de muebles funerarios.

#Discovery #Saqqara #tomb of the priest of Royal purification #fifth #Dynasty #Egypt Photos by Ahmed Romeih pic.twitter.com/Yx0Z1PvdwP

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) December 15, 2018

Waziri dijo que su equipo había llegado a la tumba en noviembre, pero que le había costado entrar ya que sus puertas estaban selladas.

Unos 50 nichos dentro del lugar también contenían estatuas de colores esculpidas en roca, incluso de una persona parada o en la posición de escriba, dijo Waziri.

"Esta estatua podría pertenecer al difunto o a un miembro de su familia", dijo.

#New #discovery #Saqqara #necropolis #tomb of the #royal #purification #Priest #fifthdynasty #king #neferirkare #Egypt pic.twitter.com/qnPJJuuPcl

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) December 15, 2018

El director general del sitio, Sabry Farag, dijo que la tumba tenía unos 10 metros de largo y 3 metros de ancho, con un sótano.

También contenía cinco pozos de enterramiento, dijo Waziri, que serán objeto de nuevas excavaciones.

New #Discovery #Saqqara #Egypt #Egyptology priest of royal purification pic.twitter.com/7qXGDtAXSo

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) December 15, 2018

En noviembre, el Ministerio de Antigüedades anunció que entre las siete tumbas descubiertas en Saqqara se encontraban un cementerio de gatos en masa y una colección de escarabajos de escarabajo momificados.

Saqqara es también el hogar de la famosa pirámide escalonada.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video26", video: "spanish\/2018\/06\/20\/aficionados-rusia-futbol-limpian-estadios-vo-cafe-imagen-del-dia.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Mohammed Tawfeeq y Sheena Jones de CNN contribuyeron a este informe.