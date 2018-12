En un remoto pueblo de Guatemala, la familia de la niña Jakelin quiere saber cómo murió bajo la custodia de Estados Unidos

(CNN) - Jakelin Caal Maquin saltó de un lado a otro cuando su padre le dijo que se iban de su empobrecido pueblo guatemalteco a Estados Unidos. Cuando el resto de su familia los despidió, nadie imaginó que la niña de 7 años no volvería con vida.

Murió la semana pasada después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la detuvieron a ella y a su padre en el desierto de Nuevo México. Su muerte, que se hizo pública este jueves, ha despertado las preguntas de los miembros del Congreso y los defensores de cómo se trata a los inmigrantes en la frontera.

LEE: Las últimas horas de la niña guatemalteca de 7 años que murió bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

La oficina del Inspector General del departamento investiga la muerte y dijo que sus hallazgos se darán a conocer públicamente.

Mientras el resto de su familia llora su muerte a más de 3.200 kilómetros de distancia, su padre, Nery Gilberto Caal, de 29 años, está en un albergue para inmigrantes en El Paso, Texas.

La niña vivía en extrema pobreza, dice la familia

Una figura de un corazón blanco improvisado con el nombre completo de Jakelin se ve frente a la casa de su familia, en la remota comunidad maya Q'eqchi 'de Raxruhá en la región de Alta Verapaz.

"Realmente duele", dijo a CNN en Español Domingo Caal, el abuelo de la niña. "Honestamente, es difícil asimilarlo".

La madre de Jakelin, Claudia Maquin (centro) se quedó en Guatemala cuidando a sus otros tres hijos.

Jakelin era la segunda de cuatro hijos. Era feliz y saludable a pesar de las dificultades financieras de la familia. Caal dice que el padre de Jakelin decidió irse porque estaba frustrado de vivir en la pobreza extrema.

Hablando en nombre de la madre de Jakelin, que solo habla un dialecto maya, Caal dijo que espera que su esposo se quede en Estados Unidos para trabajar. La familia está preocupada de que no puedan pagar la deuda que adquirieron para enviar a Jakelin y su padre al norte, dice.

Pasó su cumpleaños en el trayecto

Jakelin y su padre viajó por lo menos una semana y pasó su cumpleaños en el camino, dice su familia.

Cuando llegaron al desierto de Nuevo México el 6 de diciembre, formaban parte de un grupo de 163 inmigrantes detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza a unos 800 metros al oeste del puerto de entrada de Antelope Wells, dijo la CBP. Los inmigrantes incluían a unos 50 menores no acompañados.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video19", video: "spanish\/2018\/12\/14\/jakelin-amei-rosmery-caal-maquin-nina-guatemala-patrulla-fronteriza-pkg-gustavo-valdes.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Cuatro agentes entrevistaron al grupo y buscaron determinar si era necesaria la atención médica. En esa revisión inicial, los funcionarios dijeron que no había problemas de salud.

La niña y su padre fueron retenidos en el puerto de entrada en una instalación con acceso a comida, agua y baños, mientras esperaban que los tomaran en el único autobús disponible para la estación de la Patrulla Fronteriza más cercana, en Lordsburg, New Mexico.

Los menores no acompañados fueron los primeros en ser transportados.

Casi ocho horas después de su detención, Jakelin y su padre fueron subidos al autobús.

Abuelo de niña guatemalteca que murió en custodia de EE.UU.: Ella brincaba de alegría por llegar a EE.UU.

Antes de irse, su padre les dijo a los agentes que su hija estaba enferma y vomitando, dijo la CBP. Un agente notificó a la estación que el niño necesitaría atención médica de emergencia.

Cuando el autobús llegó a la estación de Lordsburg alrededor de las 6:30 a.m., el padre les dijo a los agentes que la niña no respiraba, según la CBP. Un patrullero de la Patrulla Fronteriza revivió a la niña dos veces, dijo la agencia. Tenía una temperatura de 40,5 grados. La transportaron en ambulancia aérea al Hospital de Niños de Providence, en El Paso, Texas, a las 7:45 a.m.

"La realidad de esa parte de la frontera es que no hay una forma más rápida de llevarla a un tratamiento que el que estaba tomando", dijo este viernes el agente de la CBP.

Su padre les dijo a las autoridades que no había podido comer ni beber agua durante días, según el DHS, pero no está claro cuándo tuvo lugar esa interacción.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video20", video: "spanish\/2018\/12\/14\/patrulla-fronteriza-menor-guatemalteca-muere-cafe-cnnee.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Los resultados de la autopsia están pendientesA las 11 a.m. del 7 de diciembre, se notificó a las autoridades de la estación de Lordsburg que la niña había recuperado signos vitales tras sufrir un paro cardíaco, dijo la CBP. Una tomografía computarizada reveló inflamación cerebral. Respiraba con la asistencia de una a máquina y le diagnosticaron insuficiencia hepática.

Jakelin murió a las 12:35 a.m. del sábado, dijo la CBP. Su padre estaba allí.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron todo lo que estaba en sus manos para proporcionar ayuda médica de emergencia a Jakelin Caal Maquin inmediatamente después de que su padre notificara a los agentes su angustia, dijo el comisionado de la CBP Kevin McAleenan en un comunicado.

Arrestos de indocumentados por parte de ICE siguen en aumento en el segundo año de Trump

La CBP dijo que no emitió un comunicado sobre la muerte del niño "por respeto a la familia de la difunta". La agencia "está revisando actualmente su política de divulgación y notificación pública relacionada con las muertes bajo nuestra custodia".

La indicación inicial del Hospital de Providence es que falleció como consecuencia de un shock séptico. El médico forense del condado de El Paso no ha determinado la causa o la forma de la muerte, y el caso está pendiente de nuevos estudios, de acuerdo con una portavoz.

En un comunicado, Cynthia Pompa, directora del Centro de Derechos Fronterizos de la ACLU, pidió una "investigación rigurosa sobre cómo sucedió esta tragedia y reformas serias para evitar futuras muertes".

Michelle Mendoza, Nick Valencia, Chris Boyette, Ana Melgar, Natalie Gallón, Tammy Kupperman y Joe Sutton contribuyeron a este informe.