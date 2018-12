¿Por qué hoy más que nunca es necesario que las pymes sean internacionales?

(CNN Español) - Estamos en el momento perfecto para recordar que las pequeñas y medianas empresas deben pensar en ser internacionales para ser exitosas: Estados Unidos pidió en el comunicado final del G20 que no se incluya la expresión “comercio libre”; peor aún, el presidente Donald Trump se ha dedicado a abrir temerarias guerras comerciales, que a estas alturas de la película nos han pasado facturas demasiado caras, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Para las grandes multinacionales es claro que la desafortunada ola proteccionista que recorre el mundo, con Donald Trump como principal abanderado, no es algo que guíe sus destinos. Empresas como Apple, Google, Amazon o Netflix siguen con sus políticas globales, haciendo caso omiso de esas desfasadas voces del pasado de esta Casa Blanca.

Pero para la empresas pequeñas y medianas, conocidas como "pymes", ese "ruido" puede ser nocivo y venenoso. Por eso es importante enfatizar en las ventajas de la internacionalización de cualquier negocio.

Es un hecho que es una ventaja diferencial la diversificación de oportunidades que supone estar presente en varios mercados a la vez, y el blindaje que supone para superar malos momentos en algunos mercados. No es una tarea fácil, exige esfuerzo y tiempo. Pero una empresa que consigue ser internacional puede tener, a menudo, una existencia mucho más segura que las que deciden quedarse en la comodidad de sus mercados locales, que no tienen asegurado ese confort de por vida.

Y bueno, de todo eso he hablado esta semana en GloboEconomía con Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, el cuarto mayor banco de España, una institución pionera en ayudar a pymes en ese objetivo loable. Oliu ha estado en Nueva York recogiendo el premio “Business Leader of the Year” de la “US-Spain Chamber of Commerce”, y hemos aprovechado para charlar con él sobre ese tema.

