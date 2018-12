Miss Universo: la concursante de Estados Unidos crea polémica por comentarios sobre el nivel de inglés de dos compañeras

(CNN) - Miss Estados Unidos se disculpó después de que comentarios suyos sobre el nivel de inglés de dos de sus compañeras en el concurso Miss Universo provocaran críticas en internet.

En un video en vivo en Instagram publicado el miércoles, Sarah Rose Summers, de 24 años, dijo que Miss Vietnam, H'Hen Nie, es "tan linda y pretende saber mucho inglés y cuando le haces una pregunta después de tener una larga conversación, ella (asiente y sonríe)".

Sarah Rose Summers, Miss Estados Unidos.

Summers, quien estaba acompañada en el video por Miss Colombia, Valeria Morales, y Miss Australia, Francesca Hung, asistía al concurso de Miss Universo en Tailandia, que está programado para comenzar el domingo en Bangkok.

Después, en el video, Summers parecía expresar pena por Miss Camboya, Rern Sinat, quien, dijo, "no habla nada de inglés y nadie más habla su idioma".

"¿Se lo imaginan? Francesca (Miss Australia) dijo que eso debe aislar mucho y yo dije que sí y debe confundir todo el tiempo", dijo Summers. "Pobre Camboya".

Para responder a las críticas, Summers dijo el viernes en una publicación de Instagram que Miss Universo era "una oportunidad para mujeres de todo el mundo de aprender sobre las culturas de cada una, sus experiencias de vida y sus opiniones".

"En un momento en el que yo pretendía admirar el valor de algunas de mis hermanas, dije algo que ahora me doy cuenta pudo ser percibido como irrespetuoso, y me disculpo", dijo Summers, junto a una fotografía suya abrazando a sus compañeras concursantes.

"Mi vida, mis amistades y mi carrera giran en torno a mí como una mujer compasiva y con empatía. Nunca pretendería lastimar a nadie", añadió. "Agradezco las oportunidades de hablar directamente con Nat, Miss Camboya, y H'Hen, Miss Vietnam, sobre esta experiencia. Estos son los momentos más importantes para mí".

"Todos en esta competencia, incluida yo misma, amamos y respetamos a las demás", dijo, y añadió que, en particular, Summers le había sido de gran apoyo y ayuda.

"Cuando supo de mis dificultades (con el inglés), se mostró interesada y me demostró su cariño. Por eso sabe eso. Gracias Miss Estados Unidos por preocuparte por mí , mostrarme cariño y por tu ayuda reciente", dijo H'Hen Nie.

En otra señal de que todo estaba bien entre las concursantes, Miss Camboya publicó la misma foto de Instagram de Summers con el mensaje: "Yo hablo el idioma del amor, el respeto y la comprensión".

"Mi amistad y mi hermandad en Miss Universo por siempre estará en mi corazón", dijo. "Nuestra experiencia nos ha dado la oportunidad de mostrar y conocer diferentes culturas".

Dan Tham de CNN contribuyó con este reporte.