5 obras callejeras de Banksy que (todavía) puedes ver en Londres

Londres (CNN Español) - La obra de Banksy, provocativa y política, ha hecho del artista uno de los más grandes nombres en la escena internacional del arte callejero.

Recientemente, uno de sus trabajos se vendió en US$ 1,4 millones - aun cuando este terminó "autodestruyéndose".

MÁS: "Banksy, ¿genio o vándalo?" se exhibe en Madrid

Aunque muchas de sus obras están al alcance de muy pocos, en las calles de Londres siguen existiendo - al menos hasta finales de este 2018 - algunos ejemplares a la vista de cualquiera con un buen ojo.

Para hacértelo más sencillo en tus próximas vacaciones en la capital británica, hicimos una ruta para que conozcas cinco de las obras más distintivas de Banksy en esta ciudad.

1. 'Falling Shopper'(Crédito: Oliver Tapia)

Una de las obras mejor conservadas del artista - que representa una persona con un carrito de compra en caída libre - se encuentra sobre la pared de un edificio ubicado en Bruton Lane, casi en la esquina con Bruton Street. La estación del metro más cercana es Green Street.

2. 'Cash Machine Grab'(Crédito: Oliver Tapia)

Esta obra, ubicada casi en la esquina de Rosebery Avenue y Farringdon Road, representa a una niña siendo sujetada por un brazo mecánico que sale de un cajero automático. La obra ha sido parcialmente pintada por encima y ahora se encuentra recubierta por una pantalla de plástico. El metro más cercano es Angel.

3. 'Very Little Helps'(Crédito: Oliver Tapia)

Esta obra, que originalmente representaba a un niño subiendo en un asta bandera una bolsa de un supermercado mientras otros dos niños observan, se encuentra en la pared lateral de una farmacia ubicada sobre Essex Road, entre Greenman Street y Melville Place. Por encima del graffiti ya se han pintado otras cosas, pero todavía puede observarse. El metro más cercano también es Angel.

4. 'Crazy Beat'(Crédito: Oliver Tapia)

Esta representación de la familia real británica se encuentra ubicada sobre el muro lateral de un edificio en Church Street, en el barrio de Stoke Newington, al noreste de la ciudad. La pared fue pintada parcialmente con pintura negra, pero la parte principal del mural sigue observándose. El metro más cercano es Arsenal, y también se encuentra muy cerca de la estación de tren suburbano de Stoke Newington.

5. 'Yellow Lines Flower Painter'(Crédito: Oliver Tapia)

En la esquina de Pollard Street y Pollard Row se encuentra esta obra, que representa a un trabajador extendiendo unas líneas amarillas sobre la calle hasta un muro donde se transforman en una flor del mismo color. Aunque sobre la pared se han pintado otros graffitis, la obra de Banksy sigue observándose. El metro más cercano es Bethnal Green.

Las imágenes originales las puedes ver en la página oficial de Banksy.

Este es el recorrido que hicimos:

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-4fec95c2467da6f24669151f46781ce4-5c13401c438f1'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-4fec95c2467da6f24669151f46781ce4-5c13401c438f1'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-4fec95c2467da6f24669151f46781ce4-5c13401c438f1' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )();