El televisivo presidente Trump fue vencido en su propio juego

(CNN) - La mejor manera de entender el enfoque de Donald Trump a la presidencia es pensar en él como lo que fue antes de la política: una estrella y productor de un reality show. Trump siempre está ajustando su programa –también conocido como su Casa Blanca y el país– en formas que él cree que entretendrán, provocarán y sorprenderán a la audiencia.

Y vaya que subió el tono a un episodio clásico el martes cuando dirigiendo un debate público con el a menudo polémico líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre el financiamiento de la frontera, el muro y quién sería el culpable de un cierre del gobierno.

Fue, sin duda, buena televisión. Era un tipo de momento que el público rara vez ve.

"Estamos aquí para tener una conversación", dijo Pelosi en un momento dado. "No creo que debamos tener un debate frente a la prensa".

¡Y sin embargo, lo tuvieron! Pero mientras los tres políticos luchaban, y el cuarto hombre en la sala, el vicepresidente Mike Pence, parecía muy concentrado en tratar de camuflarse con el papel de colgadura, sucedió algo interesante: Donald Trump perdió.

Así es como sucedió (la negrilla es mía):

Pelosi dijo que quería evitar un "cierre de Trump". Trump interrumpió para señalar que la posibilidad de un cierre del gobierno (el gobierno federal está programado para quedarse sin dinero el 21 de diciembre) era totalmente responsabilidad de los demócratas del Senado, que no querían apoyar un proyecto de ley para financiar su muro fronterizo, algo que Trump creía que podía ser aprobado en la Cámara sin problema.

Eso llevó a este intercambio entre Trump y Schumer:

SCHUMER: "Una cosa en la que creo que podemos estar de acuerdo es que no debemos cerrar el gobierno por una disputa, y usted quiere cerrarlo".

TRUMP: "La última vez, Chuck, ustedes lo cerraron y luego lo abrieron muy rápido. No quiero hacer lo que ustedes hicieron".

SCHUMER: "Veinte veces lo ha dicho: 'Cerraré el gobierno si no consigo mi muro'. Ninguno de nosotros lo ha dicho".

TRUMP: "¿Quieres saber algo? ... Lo tomaré. ¿Sabes lo que voy a decir? Sí, si no conseguimos lo que queremos de una manera u otra, ya sea a través de ti, a través de militares, a través de cualquier cosa, cerraré el gobierno".

SCHUMER: "No estamos de acuerdo".

TRUMP: "Y estoy orgulloso ... te digo una cosa, me enorgullece cerrar el gobierno por la seguridad en la frontera, Chuck, porque la gente de este país no quiere criminales y personas que tienen muchos problemas y drogas. Entonces, tomaré la responsabilidad. Yo seré el que lo cierre. No voy a culparte por ello. La última vez que lo cerraste no funcionó. Tomaré la responsabilidad y lo voy a cerrar por seguridad de la frontera".

Y ahí fue cuando ocurrió la explosión.

Esa última línea de Trump es una daga política.

Tanto en el período previo como después de los cierres del gobierno, ambas partes trabajan muy, muy duro para culpar al otro lado. La razón es simple: la gente odia a Washington y piensa que no funciona para ellos. Cuando ocurre un cierre, todos sus peores temores se hacen realidad. Ellos se enojan. Buscan a alguien a quien culpar. Y ese alguien siempre es uno de los dos partidos políticos.

Dada esa realidad, ¿por qué decir, y parafraseando, si no obtengo lo que quiero, voy a cerrar el gobierno? La respuesta es que no lo harías. O al menos ningún político normal lo haría.

Trump no es, como sabemos, un político normal. Entonces, ¿por qué les dio a los demócratas tal regalo antes de la inminente parada? Por dos razones, creo.

1. Schumer y Pelosi lo molestaron

Recuerda que Trump, en su vida pasada y en su presidencia, está acostumbrado a decirle a la gente qué hacer y que hagan lo que él diga. Ha establecido su Casa Blanca de esa manera; está rodeado principalmente por miembros de la familia y miembros del personal que, en general, le dicen lo que quiere escuchar.

Desde el inicio del lado público de esta reunión con Pelosi y Schumer, quedó claro que esa no era la forma en que iba a ir. Schumer se burló de Trump por alardear de la victoria en el Senado de dos republicanos en 2018 ("Cuando el presidente se jacta de haber ganado en Dakota del Norte e Indiana, está en un verdadero problema") y Pelosi lo regañó por decir que su fuerza era relativa dentro del Caucus Demócrata de la Cámara.

A Trump no le gusta eso y no está acostumbrado. Y reaccionó mal. Perdió un poco los estribos. Dejó que Schumer lo incitara a responsabilizarse de un posible cierre del gobierno.

2. Trump cree que sus votantes quieren el muro más que nada

Si bien creo que Trump dejó que su ego y su temperamento lo superaran, también creo que tiene una profunda creencia de que construir el muro mantiene una promesa de gran importancia para su base de votantes. Recuerda que su promesa de un muro, y su juramento de que México pagaría por ello, fue lo que disparó su campaña presidencial en el verano de 2015.

Sin el muro, era posible que Trump no se moviera del punto de menos de cero en el que comenzó en las encuestas de principios de 2016. Trump sabe que la base del Partido Republicano está profundamente comprometida en la construcción de un muro completo en el sur y siente que es su deber al menos cumplir esa promesa de campaña.

Y hay, sin lugar a dudas, un bloque de republicanos (funcionarios electos y votantes de base) que aplaudieron el desempeño de Trump con Schumer y Pelosi y que creen que un cierre del gobierno podría ser un mal necesario para obtener lo que quieren del Congreso.

El problema para Trump es que su base leal no es suficiente para reelegirlo. O, como mostraron las elecciones intermedias de 2018, aferrarse a la Cámara de Representantes.

Ahora, cualquiera que vea televisión en las próximas 24 horas – o sea la mayoría de nosotro– verá el video de Trump prometiendo responsabilizarse del cierre. A Trump le encanta mostrar cómo funciona realmente la política. Pero este episodio de su reality show continuo lo hizo lucir mal. Y él odia eso.