Detienen a presidente de la Federación de Fútbol de Perú por presunto tráfico de influencias

(CNN Español) - Edwin Oviedo, presidente de la Federación de Fútbol de Perú, fue detenido este jueves por la Policía Nacional de Perú, en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, informó la agencia peruana de noticias, Andina.La Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción de Perú ordenó diez días de detención preliminar contra Oviedo, informó el Poder Judicial de Perú en Twitter.Los Cuellos Blancos del Puerto son una organización criminal dedicada a la corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado, según el Ministerio del Interior de Perú.CNN intentó contactar a los abogados de Oviedo, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre su detención.LEE: Perú: abogados, servidores públicos y empresarios detenidos tras operativo del Ministerio Público y la Policía NacionalEdwin Oviedo, en el centro, es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Oviedo es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias pues según testigos entrevistados por las autoridades judiciales, publicada en un documento judicial, le pagaba tres mil soles mensuales (casi 900 dólares) al suspendido juez del Supremo, César Hinostroza, para que lo beneficiara en un caso de lavado de activos que se llevaba en su contra.

La investigación preliminar dice que Oviedo hace parte del “tercer nivel de corrupción” de Los Cuellos Blancos del Puerto por su vinculación con el destituido juez César Hinostroza y le habría dado dineros por hasta 13.000 dólares. Además de esto, Oviedo le habría dado al exjuez del Supremo entradas a las eliminatorias al mundial Rusia 2018 y partidos amistosos de la Selección de Fútbol de Perú “haciendo uso de su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para buscar la expansión de la red de corrupción, mantener hegemonía e impunidad”, dice el documento.Sobre las acusaciones de presunto tráfico de influencias, Oviedo se pronunció en julio de este año en una carta publicada en la página de la Federación de Fútbol en la que dijo que renunciaría si es hallado culpable de las acusaciones.“Me comprometo públicamente a presentar mi renuncia irrevocable, si soy declarado culpable de delitos graves por el Poder Judicial en instancia definitiva o si las autoridades comprueban que ha realizado actos impropios en perjuicio de la FPF”, escribió.“Descarto haber ofrecido o brindado viajes, entradas a partidos, alojamientos o cualquier otro beneficio impropio a jueces, fiscales u otras autoridades con la finalidad de recibir contraprestaciones de cualquier tipo”, añadió Oviedo en la misiva.Por su parte el suspendido juez César Hinostroza, se declaró “totalmente inocente” de los cargos que se le acusa y dijo en julio de este año, que recurría a la justicia internacional para su defensa en este caso.“En su momento recurriré a la justicia internacional. Hubiera querido pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a mi honra y dignidad, pero debo recopilar información”, dijo en el medio peruano RPP, citado por la agencia Andina.Hinostroza se fugó de Perú vía Ecuador en octubre de 2018, llegó a España a pedir asilo, pero le fue negado este 5 de diciembre, según confirmó el procurador de Perú, Armando Enco, citado por Andina. Perú lo pidió en extradición.“Yo no he pedido nada, soy totalmente inocente, no he cometido delito (…) Los audios violaron mis derechos, han arrastrado a la opinión pública a que me vea como persona negativa. Voy a demostrar que no he cometido ningún delito”, añadió el entonces juez del Supremo, citado por Andina.El documento judicial también señala que Oviedo tenía vínculos con “los congresistas de Fuerza Popular a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política para continuar como presidente de la federación Peruana de fútbol”. El documento no hace referencia a nombres específicos.CNN en Español se intentó comunicar con el partido Fuerza Popular para obtener una declaración sobre los posibles pero no fue posible una respuesta inmediata.