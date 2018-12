Imágenes satelitales revelan actividad en base de misiles norcoreanos no identificada

Mason City Clear 21° Hi: 30° Lo: 11° Feels Like: 9° More Weather Albert Lea Broken Clouds 25° Hi: 27° Lo: 9° Feels Like: 17° More Weather Austin Broken Clouds 23° Hi: 27° Lo: 10° Feels Like: 12° More Weather Charles City Broken Clouds 25° Hi: 31° Lo: 12° Feels Like: 15° More Weather Rochester Overcast 23° Hi: 25° Lo: 10° Feels Like: 11° More Weather

A passing cold front tonight will cool us way down to end the week.