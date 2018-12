Cardi B anuncia que se separa de su esposo, el rapero Offset.

(CNN) - Cardi B anunció que ella y su esposo, el rapero Offset, han terminado.

La rapera de 25 años publicó este miércoles en Instagram un video de 42 segundos en el que anuncia la separación.

"Y somos muy buenos amigos, y saben que somos muy buenos socios de negocios y saben, él siempre será alguien a quien acuda para hablar, y nos tenemos mucho cariño, pero las cosas no han estado funcionando entre nosotros por mucho tiempo", añadió.

Cardi añadió: "Y no es culpa de nadie. Creo que simplemente se nos acabó el amor. Pero ya no estamos juntos. No sé si podría tomar tiempo divorciarse. Y siempre voy a tener mucho cariño por él porque es el padre de mi hija y sí".

CNN contactó a los representantes de Cardi B en busca de comentarios.

Cardi y Offset, integrante del trío de hip-hop Migos, se casaron en secreto en septiembre en su casa de Atlanta.

La hija de la pareja, Kulture Kiari Cephus, nació en julio.

Lisa Respers France de CNN contribuyó con este reporte.