Inés Katzenstein, la curadora de arte latinoamericano del MoMA de Nueva York

(CNN Español) – El 8 de febrero de este año, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, dio a conocer una importante noticia para el mundo latinoamericano: el nombramiento de Inés Katzenstein como la primera directora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el Estudio del Arte de América Latina y curadora de arte latinoamericano del prestigioso museo.

¿Qué implica esto? Que el arte latinoamericano siga escalando peldaños en el gusto de los amantes del arte en una sede tan importante como lo es Nueva York, que para muchos, es considerada "la capital de mundo".

¿Quién es Inés Katzenstein?

Nació el 18 de febrero de 1970 en Argentina, estudió la carrera de Comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires y tras cursar una maestría en el 2001 en del Center for Curatorial Studies, Bard College de Nueva York, comenzó su carrera con gran éxito.

Su incursión en el MoMA no es nueva, en el año 2000 fue asistente del editor en jefe del MoMA y más tarde editora de Listen, Here, Now! Argentine Art in the 1960s, el primer volumen sobre América Latina de la serie de publicaciones Primary Documents del International Program.

El MoMA se ha caracterizado a lo largo del tiempo, por exponer diversas colecciones y piezas latinoamericanas. Desde su fundación en 1929, ha coleccionado, exhibido y estudiado con avidez el arte de América Latina.

Actualmente, la colección del MoMA incluye más de 5.000 obras de arte moderno y contemporáneo de artistas de América Latina, distribuidas en sus seis departamentos curatoriales y representando importantes figuras del Modernismo temprano, el Expresionismo, Surrealismo, Abstracción, arquitectura y Arte conceptual y contemporáneo.

Además, su Biblioteca y Archivo contienen una excepcional colección de libros, publicaciones periódicas y fuentes documentales que apoyan la investigación en este campo.

