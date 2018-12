(CNN) - El famoso locutor de programas y documentales naturaleza David Attenborough les dijo a los líderes mundiales que el cambio climático podría provocar el colapso de las civilizaciones y gran parte del mundo natural.

Hablando en la ceremonia de apertura de la conferencia climática de la COP24 ONU, en Katowice, Polonia, Attenborough llamó al cambio climático "nuestra mayor amenaza en miles de años".

En las semanas previas al evento, la ONU pidió a las personas que envíen sus opiniones sobre el cambio climático. Attenborough estuvo presente para representar a la audiencia al tomar el "asiento del público" en la conferencia.

Dijo: "La gente del mundo ha hablado, su mensaje es claro. Se les acaba el tiempo. Quieren que ustedes, quienes toman las decisiones, actúen ahora".

"Los líderes del mundo deben liderar", agregó. "La continuación de nuestras civilizaciones y del mundo natural del que dependemos está en tus manos".

Sir David Attenborough at #COP24: "If we don’t take #ClimateAction, the collapse of our civilisations and the extinction of much of the natural world is on the horizon." #TakeYourSeat pic.twitter.com/kjbUvLntBf

— UN Climate Change (@UNFCCC) December 3, 2018

En una entrevista de la conferencia con Christiane Amanpour de CNN, Attenborough habló sobre los daños que los humanos han infligido al planeta.

"Hemos abusado (del planeta) en una forma que no tiene precedentes", dijo."Ninguna otra criatura en el mundo ha tenido el efecto que la especie humana tiene en el planeta, por lo que debemos ser conscientes de lo que hemos hecho y reconocer la responsabilidad que ahora tenemos en nuestras manos".

Cuando le preguntaron sobre Estados Unidos —el presidente Trump ha dicho que abandonará el Acuerdo de París— Attenborough pidió a EE.UU. que siga comprometido con el cambio climático.

"Por favor únanse al resto del mundo", imploró . "El resto del mundo está unido al intentar tomar medidas al respecto. Estados Unidos es una voz muy, muy poderosa. Por favor, por favor, únanse".

Implementando el Acuerdo de París

La conferencia COP21, en 2015, dio lugar al histórico Acuerdo de París, un acuerdo vinculante para luchar contra el cambio climático, en el que los países se comprometieron a mantener el calentamiento global menos de dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y, si es posible, por debajo de 1,5 grados.

En la COP24, las naciones deben finalizar las directrices de implementación del Acuerdo de París.

La conferencia finaliza el 14 de diciembre.

Entre los líderes mundiales en la ceremonia inaugural, Arnold Schwarzenegger inesperadamente subió al podio, invitado por el presidente austriaco Alexander Van der Bellen.

El actor y exgobernador de California dijo: "Cada vez que hablas de Estados Unidos, tienes razón cuando dices que nuestro liderazgo en Washington está un poco a la zaga. Pero te equivocas cuando afirmas que Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París".

"Porque si te fijas un poco más allá de Washington verás ... todo el trabajo extraordinario que se está llevando a cabo a nivel estatal y municipal en Estados Unidos".

Antes ese día, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó el evento como "la reunión más importante sobre el cambio climático desde la firma del Acuerdo de París".

"Todavía no hacemos lo suficiente ni nos movemos lo suficientemente rápido como para evitar interrupciones climáticas irreversibles y catastróficas", continuó Guterres, agregando que la mayoría de los países responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero estaban rezagados en sus esfuerzos por cumplir sus promesas en París.

"Lo que necesitamos es más voluntad política y más liderazgo con visión de futuro", agregó. "Este es el desafío en el que se juzgará a los líderes de esta generación".

Refiriéndose a las discusiones en curso sobre el Acuerdo de París, Gutteres dijo: "No podemos permitirnos fracasar en Katowice".