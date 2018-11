La final River-Boca se mueve a Madrid: ¿cuánto le costará a los hinchas que quieran ir?

(CNN Español) - La violencia que propicio que el mayor clásico de Argentina, el River – Boca, se mude a Madrid, les demandará -a los que puedan hacerlo-, 12 horas de vuelo desde Buenos Aires.

MIRA: Boca-River: ¿Qué dice el presidente Macri sobre la decisión de la Conmebol?

Los que más lo sufren son los 66.000 hinchas de River que pagaron entre U$S 20 y U$S 70 dólares (cambio actual) por un tickets el ultimo 24 de noviembre y el mismo no será válido para la super final que se disputará el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu a las 20.30 hora local ( 14.30 ET). Los precios de los tickets aun no han sido confirmados por Conmebol ( ni por el Madrid), pero fuentes vinculadas a la organización aseguran a CNN que el importe rondará los U$S 100

La Conmebol confirmó este viernes que habrá 5.000 entradas para cada parcialidad. 20.000 para argentinos residentes en España. 6.000 de protocolo. 40.000 tickets de venta de taquilla. El Santiago Bernabéu tiene capacidad para más de 81.000 espectadores.

Los vuelos desde Buenos Aires de acuerdo a la compra del tickets y si es en forma directa o con una parada promedian los U$S 1.000. Varias compañías de vuelos en medio de la incertidumbre por saber qué fallo dictaría la Unidad Disciplinaria de Conmebol, ofrecían paquetes a Miami, Doha, Madrid, París. Ahora con Madrid confirmada como la sede, la demanda de tiquetes a ese destino aumenta.

La AFA confirmó este viernes que los encuentros que debían disputar este domingo River vs Gimnasia y Esgrima la Plata en el Monumental, y Boca en Avellaneda ante Independiente, valido por la fecha 14 de la Superliga, fueron reprogramados.

MIRA: Final Boca-River de Copa Libertadores se jugará en el Santiago Bernabéu de Madrid

CNN confirmó que Boca ya tiene reserva de hotel en Madrid. Viajaría el día martes. En cuanto a dónde trabajará previo a tan trascendental duelo todo indica que lo hará en el predio de la Federación Española de Futbol. Confirmaran todos estos ítems entre lunes y martes próximo.

River Plate por su parte viajaría el día martes y practicaría en el predio del Real Madrid. Aún no tiene reserva de hotel confirmada. Entre lunes y martes próximo lo confirmaran.

La propia prensa tendrá que hacer un nuevo proceso de acreditación vía Conmebol si pretender estar en la final que sufrió 4 postergaciones. Una en la Bombonera del 10 al 11 de diciembre. Otras 3 en el Monumental, del sábado 24 (2) y la postergación final del 25 al 9 de diciembre.

MIRA: Madrid prepara dispositivos de seguridad para la final de la Copa Libertadores

Este viernes Boca confirmó que contrató a un importante equipo de abogados para apelar el fallo de la Conmebol, ya que sostienen sus dirigentes, quieren que se les dé por ganado el torneo vía reglamentaria.

River por su parte, ya tiene una sanción de U$S 400.000 por parte del Conmebol y la suspensión para jugar con publico durante dos partidos en torneos organizados por Conmebol.

Ademas, la justicia local tiene casi probado la comisión de delito por la venta de tickets reglamentarios por fuera de canales oficiales, que hacía un grupo de barras bravas de River Plate. Hecho confirmado por el fiscal general de Argentina Luis Cevasco.

La final de la Libertadores cierra un ciclo de 58 años de disputa con doble partido lejos del continente que la vio nacer. Una lectura que obligara a la Conmebol a revisar bien lo que ha dejado esta experiencia tan devastadora en la que ya nada será igual.