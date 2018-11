El caos en la frontera caldea las tensiones en Washington antes de un mes peligroso para Donald Trump

(CNN) - El presidente Donald Trump está aprovechando el intento de 500 inmigrantes de cruzar en la frontera para usar el tema de la inmigración como un refuerzo para su presidencia en un momento político crítico.

Trump pasó semanas antes de las elecciones intermedias, advirtiendo que Estados Unidos estaba a punto de experimentar una invasión de una caravana de migrantes que viajaba al norte de México y envió soldados a la frontera en lo que los críticos calificaron como un truco político.

Aprovechó los disturbios en la frontera el domingo para aumentar la presión sobre México y exprimir a sus oponentes políticos en Washington cuando exige financiamiento para su muro fronterizo.

"México debería actuar devolviendo a los migrantes, muchos de los cuales son criminales, de vuelta a sus países", escribió Trump en la mañana del lunes.

"Hágalo en avión, hágalo en autobús, hágalo de la manera que quiera, pero NO van a ingresar a los Estados Unidos. Cerraremos la frontera de manera permanente si es necesario ¡Congreso, financie el MURO!"

Trump reaccionó a los informes de que un grupo de migrantes superó los bloqueos de la policía local y federal mexicana y se dirigió hacia la frontera en uno de los cruces más concurridos entre Tijuana en México y San Diego en EE.UU.. Las autoridades estadounidenses dijeron que varios agentes de la Patrulla Fronteriza fueron golpeados por rocas, lo que provocó el uso de gas lacrimógeno. Los cruces fronterizos se cerraron en ambas direcciones durante varias horas, y no parecía que ningún migrante hubiera cruzado la frontera.

La situación parecía no ser suficiente para la supuesta invasión masiva de una caravana de miles de migrantes que mencionó Trump antes de las elecciones intermedias.

Los eventos del domingo electrificarán aún más las tensiones políticas en Washington a medida que pone a trabajar después de las vacaciones de Acción de Gracias y antes de un mes de transición y de mayor vulnerabilidad para el presidente.

Trump y el Congreso ya enfrentan un plazo de dos semanas para financiar al gobierno o arriesgarse a un cierre federal parcial. La Casa Blanca de Trump está al límite mientras reflexiona sobre el destino de los jugadores clave antes de una reorganización del personal. El presidente también está dispuesto a aprovechar al máximo su último mes de un monopolio del poder en el Partido Republicano en el Capitolio, y finalmente ganar fondos para su muro fronterizo. También está presionando al líder de la mayoría en el Senado, aparentemente reacio, Mitch McConnell, para que actúe en un proyecto de ley de justicia penal, una de las pocas iniciativas bipartidistas de este año.

Trump también está programado para viajar a otra gran cumbre internacional esta semana, el G20 en Argentina, que conlleva la posibilidad habitual de que pueda reencontrarse con otros líderes mundiales. El viaje también lo enfrentará cara a cara con el presidente de China, Xi Jinping, en el momento más polémico de las relaciones entre Estados Unidos y China durante décadas.

Caos en la frontera

Trump pasó parte del fin de semana hablando sobre la caravana de migrantes.

"Si por alguna razón se hace necesario, cerraremos nuestra frontera sur. ¡No hay manera de que Estados Unidos, después de décadas de abuso, aguante esta situación costosa y peligrosa!", tuiteó Trump el sábado.

Puede volver a tocar el tema este lunes en un par de mítines con la senadora por Mississippi Cindy Hyde-Smith, quien se enfrenta a una segunda vuelta en medio de una controversia sobre sus comentarios y acciones cargadas racialmente.

El diario The Washington Post informó que la administración entrante en México acordó permitir que los solicitantes de asilo permanezcan al sur de la frontera de EE.UU. mientras se procesaban sus solicitudes, en lo que Trump consideraría una victoria.

El nuevo gobierno, sin embargo, negó en una declaración a CNN que se había hecho un acuerdo.

Las políticas de inmigración serán vigiladas de cerca en las próximas semanas, ya que son cruciales para Trump, que tiende a recurrir a los extremos, y los demócratas no desean parecer tan blandos con los asuntos fronterizos.

Una republicana, la senadora Joni Ernst, quien enfrenta una carrera por la reelección de Iowa potencialmente complicada en 2020, insinuó la delicada naturaleza de un tema que electrifica la base de Trump pero que puede alienar a los votantes más moderados.

Ella dijo que preferiría que Trump no continuara con su amenaza de cerrar la frontera con Estados Unidos, aunque señaló los informes de México para argumentar que su retórica podría estar funcionando.

"Ciertamente, creo que el presidente ve resultados cuando trae a colación un problema, y ​​sí establece ciertas razones por las que está haciendo lo que está haciendo", dijo Ernst a Dana Bash, de CNN.

Ernst también dijo que esperaba que Trump no hiciera reales las amenazas de obstruir parcialmente al gobierno si no logra que su muro fronterizo sea financiado.

Trump dijo la semana pasada que si alguna vez iba a haber un cierre del gobierno por el muro fronterizo, ahora probablemente sería el momento de hacerlo.

El Congreso evitó un cierre en septiembre al aprobar un proyecto de ley de gastos masivos para financiar una gran parte del gobierno. Sin embargo, el paquete no incluía dinero para el muro de Trump. En cambio, los legisladores aprobaron un proyecto de ley de gastos a más corto plazo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, entre otras agencias, hasta el 7 de diciembre.