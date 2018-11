Bruce Springsteen y Hard Rock lanzan una camiseta para recaudar fondos

(CNN) - La leyenda del rock americano, Bruce Springsteen se une a la cadena de hamburguesas Hard Rock Café y a The Hard Rock Heals Foundation para lanzar una camiseta en color roja y una gorra color negro con la leyenda "Land of Hope & Dreams", título de una de las canciones ícono del roquero.

La playera/remera tiene un costo de US $29 y está a la venta en los diversos cafés de la cadena alrededor del mundo. El 25% de las ventas de cada una se donará a la Fundación WhyHunger para acabar con la hambruna y la pobreza conectando a las personas con alimentos nutritivos y accesibles y con la que Springsteen trabaja a menudo.

Bianca Lozano, Brand Marketing Manager -Retail- de la cadena de restaurantes aseguró que “The Hard Rock Heals Foundation financia programas de música en todo el mundo. En 2016, la fundación donó 1.3 millones de dólares a causas benéficas en todo el mundo, incluyendo más de 30 subvenciones para programas de música impulsados por la comunidad en los mercados de Hard Rock”.

El diseño de ambos productos es muy sencillo. La frase que contienen es el título de la canción “Land of Hope & Dreams”, uno de los temas que aparecen en el disco del 2012 Wrecking Ball.

Artistas como Pitbull, Rihanna, U2, KISS, Shakira y Ringo Starr, entre otros, han colaborado de manera cercana con la línea de camisetas del Hard Rock y Bruce Springsteen ya lo ha hecho en el pasado, pero ¿cómo fue la unión con el artista?

“Bruce Springsteen ha trabajado en diversas ocasiones con Hard Rock. Como miembro fundador de WhyHunger's Artists Against Hunger & Poverty, ha tenido un gran impacto en ser la voz para defender e impulsar los esfuerzos para ayudar a los trabajadores agrícolas, los bancos de alimentos y más. Con el lema "All Is One", de Hard Rock, nos esforzamos por hacer nuestra parte para ayudar a combatir el hambre y la pobreza en el mundo. La colaboración con el "Boss” (Jefe) para esta edición, beneficia directamente los esfuerzos de ambas partes fue un hecho, por decir lo menos”, asegura Lozano.

#GiveThanksgiving to those in need by getting an exclusive Bruce Springsteen “Land of Hope & Dreams” tee or baseball cap to support @whyhunger’s #Hungerthon and help fight for an end to hunger in the U.S. https://t.co/Ymy8f2t6nV pic.twitter.com/oFQulNjJWS

— Bruce Springsteen (@springsteen) November 21, 2017

La camiseta en color rojo con letras azules, con un look retro y con un autógrafo del mismo Bruce Springsteen en la manga izquierda, y la gorra en color negro, ayudarán a combatir el hambre en Estados Unidos y en diversas localidades alrededor del mundo.