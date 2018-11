Enable se apresta a una histórica tercera apuesta al Prix de l'Arc de Triomphe

(CNN) - Ya es una superestrella, pero la eléctrica Enable puedrá lograr una mayor estatura ahora que tiene como meta un histórico tercer intento del Prix de l'Arc de Triomphe el año próximo.

La potrilla entrenada por John Gosden logró una segunda victoria directa en l'Arc en París en octubre antes de ser el primer caballo en agregar un título Turf de la Copa Breeder's en la misma temporada este mes.

Después del triunfo en Churchill Downs, su dueño el príncipe Khalid bin Abdullah se tomó un tiempo para decidir su futuro. Pero en lugar de llevarla a su criadero Juddmonte, la seguirá entrenando en pos de un tercer Arc sin precedentes.

"No se ha establecido un calendario de carreras, pero el objetivo principal será el Prix de l'Arc de Triomphe", dijo Juddmonte en una declaración este lunes.

La potrilla de 4 años comenzó a correr en noviembre del 2016 y ganó 10 de las 11 carreras, entre ellas, Epsom Oaks, Irish Oals y King George VI and Queen Elizabeth Stakes en Ascot, junto a su doble victoria en Arc y la Copa Breeders. El veterano jinete italiano Frankie Dettori (47) la montó en las últimas nueve carreras.

Ha ganado más de US$10,2 millones en su carrera.

¿Invalorable?

En Longchamp en octubre, Enable se desprendió como un vendaval del pelotón en los últimos 100 metros y siguió firme hasta conseguir una apretada victoria ante una veloz Sea of Class que la perseguía de cerca.

Fue un triunfo de "pura determinación" y "clase", según Gosden, quien reveló que ella había tenido un año interrumpido por lesiones e, incluso, fiebre en las semanas previas al Arc.

"Podría decirse que eso es lo que me hizo perder los pocos pelos que me quedan", dice Gosden.

En la Copa Breeders, hizo una carrera "magistral" en una lucha "maravillosa" con Magical, según Gosden.

With the news that Enable will remain in training in 2019, trainer John Gosden reflects on the fantastic filly's 2018... pic.twitter.com/qMF3vlhkOn

— Ascot Racecourse (@Ascot) November 19, 2018

"Fue valiente. Fue una carrera hípica hecha y derecha. Nunca vi que tanta gente que yo no conocía viniera llorando a mis brazos."

Enable será muy buscada como yegua cuando finalmente ingrese al criadero Juddmonte, si bien no podrá aparearse con el legendario caballo de carreras que llegó a ser campeón, el semental Frankel, ya que están emparentados por padre, Galileo.

El reconocido agente de purasangre Tom Goff de Blandford Bloodstock le dijo a CNN que es "casi imposible" valuar a Enable y agregó "que podría sacar de US$12 a 15 millones o más de ser subastada".

"En lugar de pensar sobre su apareamiento la mayoría de la gente está encantada de que siga entenando para poder disfrutar a esta potranca tan especial un año más", agregó Goff.