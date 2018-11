Venus Williams llega a un acuerdo tras demanda por accidente vehicular que dejó un muerto

(CNN) - La estrella del tenis Venus Williams alcanzó un acuerdo por una demanda relacionada con un accidente de automóvil que resultó fatal, de acuerdo con documentos de la corte.

El accidente en el que otro conductor estrelló su Hyundai Accent contra el Toyota Sequoia de Williams resultó en la muerte de Jerome Barson dos semanas después. Su esposa, Linda, iba al volante y resultó herida durante el accidente ocurrido en una intersección en Palm Beach Gardens.

Documentos de la corte de la semana pasada muestran que el caso fue desestimado después de que se alcanzara un acuerdo entre Williams y los representantes de Barson, pero no se incluyó el monto acordado.

No se presentaron cargos contra la tenista ni contra un segundo conductor por el accidente ocurrido en junio de 2017 en Florida, dijeron autoridades.

Una investigación respaldada por videos de vigilancia probó que Williams no invadió el paso de otros conductores, dijo la Policía de Palm Beach Gardens en un reporte obtenido por WPBF, afiliada de CNN.

Lo que muestra el video

La Policía de Palm Beach Gardens obtuvo un video de vigilancia del choque desde la perspectiva de la entrada de una comunidad residencial cerca de la intersección.

Con base en el video, la policía dijo en un comunicado poco después del choque que "el vehículo conducido por Venus Williams entró legalmente en la intersección con la señal de tráfico en verde e intentó dirigirse hacia el norte por la intersección".

Williams hizo un alto mientras viajaba hacia el norte "para evitar la colisión" cuando un vehículo con dirección al oeste giró a la izquierda frente a ella, de acuerdo con las autoridades.

Ella luego continuó hacia el norte, siguiendo la ley estatal, antes de que otro vehículo chocara con el suyo, dijo la policía.

Demanda por negligencia

Dos semanas después del accidente, Jerome Barson murió en un hospital. Su familia interpuso una demanda por muerte injusta contra Williams, citando negligencia.

La demanda indicaba que las heridas de Barson incluían "arterias principales cortadas, sangrado interno masivo, fractura de la columna vertebral y daño masivo de órganos internos".

La estrella del tenis, de 37 años, rompió en llanto durante el torneo de Wimbledon en julio cuando los reporteros le preguntaron sobre el accidente.

"No hay palabras para describirlo, lo devastador y... sí. Me he quedado sin palabras", dijo Williams.

Carma Hassan contribuyó con este reporte