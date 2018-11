Mandy Moore se casa con el músico Taylor Goldsmith

(CNN) - Mandy Moore se casó.

La estrella de la serie "This Is Us" le dio el "sí quiero" al músico Taylor Goldsmith de la banda Dawes en Los Ángeles el fin de semana.

Moore compartió el lunes una foto en Instagram de ese día especial con el mensaje: "11-18-18".

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-62918103c08e3458b6a8801103034463-5bf3d72339474'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-62918103c08e3458b6a8801103034463-5bf3d72339474'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-62918103c08e3458b6a8801103034463-5bf3d72339474' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); Varios de los compañeros de Moore en la serie acudieron a la ceremonia, entre ellos Milo Ventimiglia, Chrissy Metz y Sterling K. Brown.

Hablando recientemente con CNN sobre sus planes de matrimonio, la actriz y cantante dijo que no quería que su boda fuera tradicional.

"Al ver que comienza a tomar forma, no creo que sea superconvencional, pero expresará el amor que nos tenemos y la vida juntos que ya tenemos", dijo Moore.

Moore dijo que ella y su esposo esperan ser papás.

"(Ser madre) es un papel que siempre he pensado en realizar algún día", le dijo a CNN.

Moore estuvo casada previamente con el cantante Ryan Adams. Se divorciaron en 2016.