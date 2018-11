“¡Heil Hitler! ¡Heil Trump!”: el grito de un hombre durante una función de “El violinista en el tejado”

(CNN) –- Un hombre causó conmoción en un teatro de Baltimore tras gritar “¡Heil Hitler! ¡Heil Trump!”, durante una función de “El violinista en el tejado”.

El hecho se produce justamente cuando Estados Unidos vive un dramático aumento en los incidentes antisemitas y tras el tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, donde un atacante asesinó a 11 creyentes el mes pasado.

“El violinista en el tejado” es un galardonado musical basado en la historia del personaje Tevye, creado por Sholem Aleichem, que narra la persecución de una familia judía en la Rusia zarista.

El hombre lanzó su grito en la noche de este miércoles, a unos 10 minutos del primer interludio de la obra que se presentaba en el Teatro Hippodrome de Baltimore, según le dijeron miembros del público a CNN.

La escena final antes del intermedio le recordó al hombre su odio por Trump, registró un reporte policial del incidente, y después él se levantó a gritar “¡Heil Hitler! ¡Heil Trump!”.

Rich Scherr, un colaborador del diario The Baltimore Sun, fue testigo de cuando el hombre, quien se encontraba en el balcón superior, gritó el saludo pro nazi.

“Muchas personas del público empezaron a correr hacia las salidas”, le relató Scherr. “Yo, personalmente, pensé que estaba a punto de oír disparos”.

Scherr, quien luego publicó un video del incidente en Facebook y Twitter, dijo que el hombre siguió gritando otras cosas antes de que seguridad lo sacara del lugar. El espectáculo se reanudó 10 minutos después.

En el video, que muestra las reacciones aparentemente preocupadas de la audiencia, no es posible comprender lo que el hombre estaba diciendo.

Samit Verma, periodista de la cadena de radio Voice of America, estaba sentado en el balcón del lado derecho del teatro, junto a su esposa, cuando escuchó al hombre gritar.

“Al principio, no podía entender lo que el hombre estaba diciendo, pero a medida que más personas salían del teatro principal, podía verlo claramente haciendo un saludo de Hitler y gritando ‘¡Heil Hitler!’”, le explicó Verma a CNN. “Todos a mi alrededor parecían bastante conmocionados por la experiencia, y algunas personas estaban llorando”.

Heather O'Hare, otra persona de la audiencia, dijo que todos estaban mezclándose y levantándose para ir al baño durante el interludio cuando escuchó el altercado. “La gente en los asientos del frente comenzó a girar y a mirar hacia el balcón, y alguien comenzó a gritar: ‘¡Vete a casa, nazi!’”, dijo ella.

“Estábamos un poco confundidos y bloqueados por lo que realmente estaba ocurriendo, pero varios miembros de la audiencia estaban palpablemente molestos y decidieron irse durante el descanso intermedio. Toda la mitad derecha de la fila frente a mí se fue después del primer acto”, indicó.

“Muchas familias judías… estaban visiblemente afectadas”

Kasey Chisholm estaba en el vestíbulo con su padre durante el intermedio cuando ocurrió el incidente. Ella vio a seguridad entrar y escoltar al hombre fuera del lugar.

“Descubrimos lo que él había estado gritando cuando regresamos a nuestros asientos”, dijo Chisholm. “Muchas familias judías estaban alrededor de nuestros puestos y se encontraban visiblemente afectadas”.

Connor Drew también estaba en el vestíbulo en ese momento. Cuando regresó a su asiento, dijo que vio a una mujer a su lado “temblando mientras hablaba por teléfono con su hijo”.

La portavoz de la policía de Baltimore, Chakia Fennoy, le dijo a CNN que los agentes fueron llamados al teatro por un informe de una persona incontrolada. "El sospechoso salió de la ubicación sin incidentes", dijo. “No se ningún hizo arresto. No se escribió ningún reporte”, agregó.

En un comunicado emitido a WJZ, afiliada de CNN, el Teatro Hippodrome dijo: “El comportamiento que vimos durante el intermedio en la actuación de este miércoles por la noche no es, y no será, tolerado”.

“El equipo de seguridad de Hippodrome, junto con nuestro personal de acomodadores, pudieron remediar la situación y sacar al miembro ofensor de la audiencia rápidamente, coordinando los esfuerzos con la policía local, que se reunió con el hombre mientras lo escoltaban fuera del edificio”.

David Williams de CNN contribuyó a este informe.