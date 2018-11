Diosado Cabello acusa a Petro de pedirle ayuda al chavismo y ahora despreciarlo; Petro lo niega

(CNN Español) - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al líder político de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, de haber pedido apoyo para su campaña presidencial al chavismo y ahora hablar mal de la izquierda venezolana. Petro negó los hechos.

En su programa 'Con El Mazo Dando' de este miércoles, Cabello criticó a Gustavo Petro, quien fue candidato presidencial para las elecciones de 2018, y lo llamó cobarde, por “despreciar” al chavismo.

“Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña… y ahora los chavistas le hieden”, dijo el presidente de la oficialista ANC. “Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, a los guabinosos (dudosos)... a los que no asumen responsabilidad”.

Cabello no especificó cuándo fue a pedir ayuda Petro. El que es considerado como el número dos del chavismo dijo que “lo mejor para Colombia fue que ganara Duque”, el candidato de la coalición de derecha, elegido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Ante estas acusaciones, Petro dijo en su cuenta de Twitter que sí habló con el fallecido presidente Hugo Chávez, pero que no le interesa el apoyo del presidente Nicolás Maduro.

“La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral”, dijo el ahora senador Petro. “No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2018

Durante la campaña presidencial, Petro fue asociado con el chavismo por halagos que hizo a Hugo Chávez (1999-2013). El día que se anunció la muerte de Chávez, Petro lo calificó como un “gran líder latinoamericano”.

“Así no les guste a muchos Hugo Chavez será un hombre que recordara la historia de América Latina, sus críticos quedaran olvidados”, escribió Petro en sus redes sociales en ese entonces. “Viviste en los tiempos de Chavez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste los tiempos de un gran líder latinoamericano”.

Durante la campaña presidencial colombiana, Petro tomó distancia del chavismo separando el gobierno de Chávez respecto al de Maduro. Al gobierno de este último lo llamó una dictadura.

“Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí”, dijo en una entrevista con Newsweek en marzo de 2018.

Gustavo Petro es actual senador de Colombia. Ha sido dos veces candidato presidencial en Colombia, fue alcalde de Bogotá (2012-2015) y en las más recientes elecciones obtuvo un poco más de 8 millones de votos, cuando fue derrotado por el actual presidente Iván Duque.