Al menos 500 personas de la caravana migrante ya están en Tijuana

(CNN Español) - En México, varias caravanas dispersas por la geografía del país continúan su marcha hacia Estados Unidos, mientras un grupo de unos 500 migrantes han llegado a la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la patrulla fronteriza ha comenzado a cerrar carriles en el puerto de entrada.

Muchos de los migrantes que ahora se aproximan a la frontera comenzaron su camino en Honduras en octubre.

MIRA: Migrantes de la caravana reciben apoyo para continuar su marcha hacia Estados Unidos

Se espera que unos 2.000 inmigrantes más lleguen a Tijuana en los próximos días.

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" class="size-full wp-image-588016" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="Migrantes acampan cerca de la frontera entre México y EE.UU. the US-Mexico border fence in Playas de Tijuana, Mexico, on November 14, 2018. - US Defence Secretary Jim Mattis said Tuesday he will visit the US-Mexico border, where thousands of active-duty soldiers have been deployed to help border police prepare for the arrival of a "caravan" of migrants. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo credit should read GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)" width="1024" height="683" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061544734.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Migrantes acampan cerca de la frontera entre México y EE.UU..(GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

El grueso de la caravana, entre 5.000 y 6.000 migrantes, podría llegar a Sonora este jueves.

En Ciudad de México permanece desde este martes un contingente de 2.000 migrantes de la caravana.

El primer grupo de la caravana en llegar a la frontera, de unos 80 integrantes, llegó el domingo a la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con José María García Lara, de un refugio en la ciudad llamado Juventud 2000.

MIRA: Migrantes de la caravana trepan valla fronteriza entre Tijuana y San Diego

El grupo de migrantes, formado principalmente por mujeres, niños y miembros de la comunidad LGBT, llegó en dos vehículos desde Ciudad de México, le dijo García Lara a CNN.

En Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza en la zona de San Diego informó este martes que varias personas treparon la valla fronteriza que separa Tijuana y San Diego.

Según las autoridades, se trataría de algunos de los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que cruzaron ilegalmente la valla a modo de provocación para después correr de regreso al lado mexicano.

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" class="size-full wp-image-588017" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="TOPSHOT - Central American migrants moving towards the United States in hopes of a better life, stand by the US-Mexico border fence in Playas de Tijuana, Mexico, on November 14, 2018. - US Defence Secretary Jim Mattis said Tuesday he will visit the US-Mexico border, where thousands of active-duty soldiers have been deployed to help border police prepare for the arrival of a "caravan" of migrants. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo credit should read GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)" width="1024" height="683" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545304.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />(GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

Cerca de 1.100 infantes de marina en California están asignados para brindar apoyo a las autoridades fronterizas allí y están comenzando a trabajar para reforzar los puntos de cruce.

Otros grupos de inmigrantes, de alrededor de 3.500 personas, están cerca de la ciudad mexicana de Guadalajara y 1.500 cerca de Veracruz, según EE.UU..

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" class="size-full wp-image-588018" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="TOPSHOT - Central American migrants moving towards the United States in hopes of a better life, are seen near the US-Mexico border fence in Playas de Tijuana, Mexico, on November 14, 2018. - US Defence Secretary Jim Mattis said Tuesday he will visit the US-Mexico border, where thousands of active-duty soldiers have been deployed to help border police prepare for the arrival of a "caravan" of migrants. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo credit should read GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)" width="1024" height="683" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-1061545764.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />(GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

Actualmente no hay indicios de que una caravana de migrantes se dirija hacia el área de Texas, que incluye los cruces en Brownsville y McAllen, aunque eso podría cambiar rápidamente, según un funcionario de defensa que señaló que los grupos de migrantes todavía están dentro de México y que podrían decidir moverse hacia Texas.