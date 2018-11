Disney estrena nuevo tráiler de 'Dumbo' de Tim Burton

(CNN Español) - Disney estrenó el miércoles el nuevo tráiler de la próxima película con actores reales de Dumbo, el elefante volador, que es dirigida por Tim Burton.

En la nueva versión del filme animado estrenado originalmente en la década de 1940 actúan Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito, entre otros.

La fecha oficial del estreno de la nueva película está programada para el 29 de marzo.

Mira el nuevo tráiler:

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo, and see the film in theaters March 29. pic.twitter.com/39cEs8dX1m

— Disney (@Disney) November 15, 2018