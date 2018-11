Imágenes de antes y después muestran cómo Paradise, en California, quedó reducido a cenizas

(CNN) - Las imágenes de antes y después ayudan a mostrar la devastación que el incendio Camp tuvo en Paradise, California.

El incendio, más grande que el tamaño de Atlanta, solo está contenido mínimamente, pero ya es el más letal y destructivo de la historia del estado. 42 personas han muerto y más de 6.500 casas se han incendiado.

El día en que se desató el fuego fue como cualquier otro para Robert Hoffman. Se fue a trabajar a las 6:30 a.m. Su hija se quedó en casa.

Pronto, escuchó que Paradise estaba siendo evacuado y se apresuró a sacar a su hija. Él no podía volver a por ella para evacuarla: las carreteras estaban bloqueadas.

Afortunadamente, ella salió y pudo reunirse con su padre en las cercanías de Chico.

Su hogar fue completamente arrasado por el campamento de fuego.

Hoffman y su hija actualmente se quedan con su novia.

En todo Paradise, las empresas y la infraestructura fueron destruidas por las llamas.

En Skyway, el Jack in the Box se ha ido.

Sólo quedan la estructura del edificio y el letrero del restaurante.

Bajando la calle, lo que queda de Burger King.

Parece que lo único que sobrevivió al infierno en esta área fue el ladrillo, la argamasa y el metal.

Cypress Meadows Post-Agute estaba a poco más de 3,2 kilómetros de distancia de ese Burger King. Su sitio web lo describe como un "centro de enfermería especializada".

Después del incendio, el techo de metal en el suelo es la única señal de que un edificio estuvo allí.

Incluso el mástil de metal está chamuscado, ennegrecido con hollín.

Unos 4 kilómetros al sur, la Iglesia de Cristo estaba en medio de pinos altos.

Se trataba de paredes blancas y techo marrón mezclado con los árboles.

No queda mucho de la iglesia, sin el letrero de enfrente.