La verdadera razón por la que cayó el mercado de valores de EE.UU.

(CNN Business) - ¿Por qué están volviendo a caer las acciones? El presidente Donald Trump dice que es porque los demócratas se están preparando para usar su inminente control de la Cámara de Representantes para investigarlo. Como siempre, cuando se trata de los mercados, la respuesta real es complicada.

"La perspectiva de acoso presidencial por los demócratas está causándole al mercado accionario grandes de dolores de cabeza!", tuiteó Trump.

The prospect of Presidential Harassment by the Dems is causing the Stock Market big headaches!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018

El Dow cayó más de 600 puntos, o 2,3%, el lunes, arrastrado por las preocupaciones de los inversores sobre el sector tecnológico y el alza en el dólar. El Nasdaq cayó 2,8% y el S&P 500 cayó 2%.

Apple cayó un 5% después de que el proveedor Lumentum redujera sus ganancias y su previsión de ventas debido a la débil demanda, y JPMorgan redujo su precio objetivo en las acciones de Apple.

Eso pesó sobre otras acciones tecnológicas, incluidas Amazon, que bajó casi un 4,5%, y Tesla, que cayó más de un 5%. Facebook, Google, Netflix y Microsoft cayeron más del 2%.

El dólar fuerte también pesaba sobre las acciones. La moneda estadounidense subió a un máximo de 16 meses porque los inversionistas temen que la economía europea podría detenerse si no se alcanza un acuerdo con Brexit esta semana. Las perspectivas de otro aumento de tasas de la Reserva Federal el mes próximo también han ayudado a levantar el dólar. El dólar en alza es una señal de una economía fuerte, pero perjudica las ventas y ganancias para las compañías estadounidenses que hacen negocios en el extranjero.

LEE: La razón por la que un dólar más fuerte es malo para algunas empresas

Aunque Trump culpó a los demócratas por la caída, el Dow realmente se había recuperado desde las elecciones intermedias, subiendo la semana pasada en su mejor desempeño desde marzo. A Wall Street le suele gustar el estancamiento en Washington, por lo que los inversores están realmente bien con que los demócratas tomen el control de la Cámara.

En cuanto a lo que Trump calificó como la "perspectiva de acoso presidencial", no hay mucha evidencia de que el mercado de valores se vuelva loco si los líderes demócratas en la Cámara de Representantes inician investigaciones sobre la administración de Trump. Las acciones subieron antes, durante y después del juicio político del presidente Bill Clinton.

Juicio político a Clinton: desempeño del Dow Jones de noviembre de 1998 a marzo de 1999.

Las acciones cayeron en el período previo al proceso de juicio político del presidente Richard Nixon y durante unos meses después de su renuncia. Pero la economía estaba en recesión en ese momento.

Renuncia de Nixon: desempeño del Dow Jones en 1974.

El mercado de valores había aumentado de manera constante después de la elección de Trump hasta 2017. Sin embargo, en enero de 2018 fracasó después de que Trump introdujera el primero de muchos paquetes de aranceles destinados a hacer crecer la industria siderúrgica de Estados Unidos y reducir las compras estadounidenses de productos de fabricación extranjera.

Las acciones se recuperaron a mediados de año, pero se han debilitado nuevamente porque los inversores están preocupados por el aumento de las tasas, y por la gran cantidad de deudas causada por el recorte de impuestos que las tasas más altas harán más caros de pagar.

Dow Jones desde 2016