La razón detrás de la expresión de Michelle Obama en la toma de posesión de Trump

(CNN) - La ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama escribió en su nuevo libro que no pudo mostrar una cara feliz y una sonrisa durante la posesión del presidente Donald Trump, según ABC News.

"Alguien de la administración de Barack podría haber dicho que la óptica allí era mala, que lo que vio el público no reflejaba la realidad o los ideales del presidente, pero en este caso, tal vez lo hizo", dijo Obama en el audio del libro. "Al darme cuenta de eso, hice mi propio ajuste óptico. Incluso dejé de intentar sonreír".

En su entrevista con Obama, ABC News citó de su libro, donde la ex primera dama describió su reacción a la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton y el triunfo de Trump en términos severos.

“I stopped even trying to smile,” @MichelleObama shares what she was feeling during President Trump’s 2017 Presidential Inauguration. #MichelleObama #Michellehttps://t.co/GG1GiLxNVX pic.twitter.com/iBq38HR5hv

— Good Morning America (@GMA) November 12, 2018

"Siempre me preguntaré qué llevó a tantas mujeres, en particular, a rechazar a una candidata excepcionalmente calificada y, en cambio, a elegir a un misógino como su presidente", escribió Obama.

El Washington Post señaló anteriormente que Obama escribió que "nunca perdonaría" a Trump por promover la falsa conspiración "birther" sobre el lugar de nacimiento del presidente Barack Obama.

Trump contraatacó en respuesta a la cita y dijo: "Le pagaron mucho dinero por escribir un libro, y siempre esperan un poco de controversia".

"Te devolveré un poco de controversia, nunca perdonaré (al presidente Barack Obama) lo que le hizo a nuestro Ejército estadounidense", dijo Trump.