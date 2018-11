La vida y obra de Stan Lee, en datos

(CNN) - He aquí un vistazo a la vida del autor estadounidense de cómics Stan Lee, quien murió este lunes a los 95 años.

Personal:Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1922.Lugar de nacimiento: Nueva York, Nueva YorkNombre de nacimiento: Stanley Martin LieberPadre: Jack Lieber, sastreMadre: Celia (Solomon) LieberMatrimonio: Joan (Boocock) Lee (diciembre de 1947 – 6 de julio de 2017, su muerte)Hijos: Jan (fallecido) y JoanServicio militar: Ejército de los Estados Unidos, 1942-1945, Sargento.

Otros hechos:

Durante la década de 1960, Lee trabajó estrechamente con los escritores y artistas Jack Kirby y Steve Ditko.

Lee defendió la estrecha colaboración entre escritores de cómics y artistas. El enfoque colaborativo era conocido como el "Método Marvel". En 2010, le dijo a CNN: "Toda mi vida en cómics he trabajado con artistas, así que colaboré con ellos. Escribía la historia original, la dibujaban y luego la editaba y hacía el arte. Así que todo lo que he hecho siempre ha sido una colaboración".

Ha tenido apariciones tipo cameo en muchas de las películas basadas en sus cómics.

Cronología

A través de conexiones familiares, Lee consigue un trabajo como asistente en Timely Comics, que luego evoluciona a Marvel Comics.

1941 – Se convierte en editor de Timely Comics.

1942-1945 – Sirve en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, escribiendo manuales y guiones para películas de entrenamiento como parte de Signal Corps. Es una de las nueve personas en el ejército que figuran como "dramaturgos".

1961 – Lee y sus colaboradores de Marvel revelan un grupo de héroes llamados los Cuatro Fantásticos. El grupo se presenta como la respuesta de Marvel a la Liga de la Justicia del editor rival DC Comics.

1961-1968: coescribe cómics que presentan personajes como Spider-Man, el Increíble Hulk, el Capitán América, Iron Man, Thor y un grupo de mutantes llamados X-Men.

1972 – Lee se convierte en el editor de Marvel.

2001 – Empieza POW! Entertainment, una compañía que desarrolla películas y programas de televisión centrados en nuevos superhéroes.

2002 – Después de no recibir regalías de la primera película de "Spider-Man", Lee presenta una demanda contra Marvel.

2005 – Alcanza un acuerdo de 10 millones de dólares con Marvel.

2008 – El presidente George W. Bush le entrega a Lee la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.

31 de diciembre de 2009: The Walt Disney Company compra una participación del 10% de POW! Entertainment por 2,5 millones de dólares.

2010: The History Channel lanza la serie "Superhumanos de Stan Lee", que documenta a personas con habilidades y habilidades extraordinarias.

2011 – Se asocia con la Liga Nacional de Hockey para formar Guardian Media Entertainment. La compañía crea personajes de superhéroes para cada equipo de hockey de la NHL.

Enero de 2011: a la edad de 88 años, Lee obtiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante una entrevista con CNN, dice que dedica gran parte de su tiempo a su organización benéfica educativa, la Fundación Stan Lee.

13 de abril de 2018: Lee presenta una demanda contra su exmanager Jerardo Olivarez, alegando fraude, abuso financiero de un anciano y apropiación indebida de su nombre.

23 de abril de 2018 – Presentan una demanda contra Lee por conducta sexual inapropiada hacia un terapeuta de mensajes en Chicago.

15 de mayo de 2018 – Lee presenta una demanda contra Pow! Entertainment alegando que la compañía conspiró para robar su identidad.

13 de junio de 2018: Lee recibe una orden de restricción temporal contra el coleccionista Keya Morgan, quien dice ser el cuidador de Lee. Una petición presentada en apoyo de la orden del ex abogado de Lee afirma que Morgan se ha estado aprovechando de Lee desde la muerte de su esposa. En una declaración a TMZ, Morgan niega las acusaciones.