Los migrantes de la caravana deciden quedarse un día más en Ciudad de México

(CNN) - Aunque la noche del jueves los migrantes que integran la caravana que se encuentra en un refugio de la Ciudad de México habían votado a favor de seguir su camino hacia Estados Unidos este viernes, durante la madrugada se anunció que permanecerán en la capital mexicana un día más.

Así lo dio a conocer Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tras reunirse con los migrantes.

"Nos acaban de avisar que en el transcurso de la madrugada se modificó el acuerdo, se quedan un día más", dijo Ramírez a reporteros. No nos informan por qué, me imagino que estarán valorando igual las opciones. En la asamblea, como todos ustedes saben, se había decidido, pero hubo cambio de señales, se quedan un día más aquí".

Los miles de migrantes centroamericanos que conforman la caravana habían votado la noche del jueves a favor de seguir hacia la frontera con Estados Unidos, con o sin autobuses de la ONU para transportarlos.

La votación fue transmitida en un video en vivo por la organización Pueblos Sin Fronteras en su refugio en el estadio “Palillo” Martínez en la capital mexicana.

MEXICO CITY, MEXICO – NOVEMBER 06: Members of the Central American migrant caravan rest in a stadium after arriving into the Mexican capital yesterday on November 6, 2018 in Mexico City, Mexico. The group, which is estimated to be near 5000 in number, spent the day relaxing, eating and washing after weeks on the road in often grueling conditions. The group of migrants, many of them fleeing violence in their home countries, will conduct meetings over the coming days to decide when and how to continue their journey towards the United States border. Hundreds more are still heading north in two other migrant caravans. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

(Photo by Spencer Platt/Getty Images)

La caravana de migrantes votó a favor de salir este viernes a las 5:00 a.m. hora local (6:00 a.m. ET) hacia Querétaro, a 220 kilómetros al norte de la Ciudad de México.

Aunque aún no está claro la ruta que tomarán, el grupo acordó dirigirse hacia el puerto de entrada por Tijuana, por considerarlo "más seguro para los niños".

"El pueblo unido jamás será vencido", gritaba el grupo mientras los organizadores subrayaban la importancia de seguir viajando juntos.

Llegar a Tijuana les tomaría aproximadamente una semana, dependiendo de cómo viajen y la ruta que tomen.

Leyla Santiago, Natalie Gallón y Daniel Silva contribuyeron con este reporte.