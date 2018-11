Perú: Presentan denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski

(CNN Español) - CNN tuvo acceso a la Denuncia Constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski que ha sido planteada por el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry. La denuncia es interpuesta contra Kuczynski en su condición de exmandatario y, el documento que contiene la misma, es dirigido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Según el mismo se interpone la Denuncia Constitucional contra Kuczynski en su condición de expresidente “en su calidad de instigador de la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública –Delitos cometidos por Funcionarios Públicos- Cohecho Activo Genérico Impropio y Tráfico de Influencias Agravado, en agravio del Estado…”.

Según la Fiscalía, como resultado de investigaciones llevadas a cabo existe “sospecha fundada que respalda la tesis fiscal correspondiente a que Pedro Pablo Kuczynski Godard, cuando ejerció el cargo de Presidente de la República, en dos momentos temporales diferentes habría tomado el propósito ilícito de instigar dolosamente a miembros del Poder Ejecutivo, Congresistas, funcionarios públicos y personas particulares de su entorno más cercano a cometer los delitos de Cohecho Activo Genérico y Tráfico de influencias, por cuanto les habría determinado para que realicen acciones con el fin de captar a Congresistas de la República, dispuestos a cambiar el sentido de su voto o abstenerse del mismo”, cuando se presentaron las mociones sobre el pedido de vacancia presidencial promovidas en su contra finales del 2017 y en marzo de este año por su “presunta vinculación con la empresa Odebrecht”.

Tras negar la compra de votos, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la Presidencia en marzo de este año luego de la denuncia de congresistas del partido opositor Fuerza Popular quienes, en conferencia de prensa, sostuvieron que representantes del ejecutivo “se le habían acercado para comprar su voto en contra de la vacancia del presidente Kuczynski". En abril del 2018 PPK dio una entrevista a CNN y dijo ”no se ha ofrecido ni un solo puesto, ni un solo dólar, nada”.

Según la denuncia, “el fiscal de la Nación, como máximo representante del Ministerio Público, y de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se encuentra facultado para interponer denuncias ante el Congreso contra altos funcionarios, comprendidos en el articulo 99 de la Constitución, por la presunta comisión de delitos, cometidos en ejercicio de sus funciones, a fin de posibilitar el inicio del procedimiento de Acusación Constitucional”.

La denuncia interpuesta por la fiscalía también comprende a la actual vicepresidente Mercedes Aráoz, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, al parlamentario Carlos Bruce, en su condición de ex ministro de Vivienda, a José Arista en su condición de ex ministro de Agricultura y a los congresistas Marita Herrera Arévalo y Bienvenido Ramírez en su condición de parlamentarios.

Reacciones

Cesar Nakasaki, abogado de PPK, le dijo a CNN que la posición de su defendido sigue siendo “la de inocencia” respecto a la acusación de la supuesta compra de votos. Aseguró que iniciada la investigación, meses atrás, él como abogado del expresidente se acercó personalmente a la fiscalía y pidió participar de la investigación. Entonces, la fiscal Juana Meza, le dijo que no participarían de la misma por no tener condición de investigados. Sin embargo, tiempo después fueron notificados por el fiscal Pedro Chávarry quien les señaló que tenían 4 meses para ejercer su defensa, lo que hicieron días atrás. Este miércoles tomaron conocimiento de la denuncia presentada por el fiscal: “Vamos a promover una tutela de derecho ante la Corte Suprema para tratar de anular esta denuncia constitucional” le dijo Nakasaki a CNN.

Por su parte, la vicepresidenta y congresista Mercedes Araoz señaló a través de las redes sociales “He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de @PedroChavarryV Sólo confirma el uso político de @FiscaliaPeru Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa, no rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú”.

Carlos Bruce le dijo a CNN desde España: “Es tan irregular que no han tomado mi manifestación. Han violado mis derechos a la debida defensa”.

Por su lado, José Arista le dijo a CNN que solo “tomaron su testimonio como testigo”, pero que luego pasó a ser investigado y que no le tomaron nuevamente su declaración. “Un funcionario público siempre tiene que colaborar con cualquier investigación” y aclaró “la verdad aquí no ha habido ninguna compra de votos, a mi nunca me dijo nadie atiende a este o a otro”. Arista añadió “uno acepta estos cargos de buena fe y termina embarrado”.

CNN ha intentado, sin éxito, comunicarse con Bienvenido Ramírez y Marita Herrera para obtener su reacción.