Funcionaria de EE.UU. que negó licencias de matrimonio a gais fracasa en su intento de reelección

Mason City Overcast 21° Hi: 23° Lo: 21° Feels Like: 8° More Weather Albert Lea Scattered Clouds 21° Hi: 21° Lo: 21° Feels Like: 10° More Weather Austin Scattered Clouds 21° Hi: 22° Lo: 21° Feels Like: 11° More Weather Charles City Scattered Clouds 23° Hi: 22° Lo: 22° Feels Like: 10° More Weather Rochester Overcast 20° Hi: 22° Lo: 20° Feels Like: 9° More Weather

The weekend chill continues but we avoid the snow.