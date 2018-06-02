Clear

"Take Your Kid Fishing"

Tournament held at Clear Lake invited kids and adults to get outside and enjoy a popular past-time

Posted: Jun. 2, 2018 10:51 PM
Posted By: Alex Jirgens

CLEAR LAKE, Iowa -

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DESPITE TODAYS WEATHER -

PLENTY OF ANGLERS DIPPED THEIR LINES IN CLEAR LAKE - HOPING TO REEL IN A BIG ONE...

AT THE "TAKE A KID FISHING" TOURNAMENT.

THE FAMILY-FRIENDLY TOURNAMENT HAD TEAMS OF ONE ADULT AND UP TO TWO CHILDREN AGES 16 AND UNDER..

ANGLERS WERE ALLOWED TO CAST A LINE FROM EITHER A BOAT OR ON THE SHORELINE...

THE EVENT FOCUSED ON FUN RATHER THAN COMPETITION.

WYATT RITTER OF ROCKFORD HOPES TOURNAMENTS LIKE THIS GET MORE KIDS HOOKED ON FISHING.

<"it gets kids off the screens at home, and outside."

TODAYS EVENT COINCIDED WITH THE FREE FISHING WEEKEND... OPEN TO ALL IOWA RESIDENTS.

.. THE DNR IS WAIVING THE REQUIREMENT FOR LICENSES.

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