Cerro Gordo County releases March most-wanted list

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ANDERSON, LAMAR DOUGLAS 47 FAILURE TO APPEAR FOR RESTITUTION CONTEMPT REF 5 COUNTS THEFT, REVOCATION OF PRETRIAL RELEASE REF POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
ARISPE, SHAD NICHOLAS 35 FAILURE TO APPEAR REFERENCE BURGLARY 3RD, CRIMINAL MISCHIEF AND ESCAPE
BARRITT, MEGAN LEIGH 24 PROBATION REVOCATION AND FAILURE TO APPEAR REFERENCE THEFT 4TH DEGREE
BROWN, JAMES DUREL 38 FAILURE TO APPEAR REFERENCE POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE AND THEFT 2ND DEGREE
BUBLITZ, TAYLOR MAKENZIE 24 CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION, POSSESSION, FAIL TO AFFIX TAX STAMP,POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DANNEN, DUSTIN DETRICK 33 FAILURE TO APPEAR FOR PRETRIAL REFERENCE DRIVING WHILE BARRED
DESPANES, RICKY ALLAN 59 DOMESTIC ASSAULT AND THEFT 4TH DEGREE
DONNELLY, ALLISON ALEXIS 38 VOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODY REFERENCE PROHIBITED ACTS
DWINE, BOE HARRISON 35 FAILURE TO APPEAR FOR PRESENTENCE INVESTIGATION FOR THE DEPT OF CORRECTIONS REFERENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
ELBERT, KELLY ANN 31 MALICIOUS PROSECUTION, OPERATING NON REGISTERED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION AND FAIL TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY
FLORES II, VALENTINE JOHN 25 VIOLATION OF PAROLE REFERENCE THEFT 1ST DEGREE
FOSTER, JACOB RANDAL BRADLEY 25 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 2ND OFFENSE
FREITAG, NICHOLAS DEAN 35 FAILURE TO APPEAR REFERENCE CONTROL OF FIREARM BY A FELON, DOMESTIC ABUSE ASSAULT AND VIOLATION OF NO CONTACT ORDER
FUNK, BRETT WILLIAM 28 CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION
GIESE, DEVIN MICHAEL 25 FAILURE TO APPEAR FOR ARRAIGNMENT REFERENCE DRIVING WHILE BARRED
GRESHAM, KEITH CORNNELL 53 VIOLATION OF PAROLE REFERENCE 1ST DEGREE BURGLARY
HEILSKOV,LUCAS LLOYD 34 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, DRIVING WHILE BARRED AND OPERATING W/O OWNER'S CONSENT
HUERTA, RUDY ANDREW 19 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE ONGOING CRIMINAL CONDUCT, ROBBERY 2ND, CRIMINAL GANG PARTICIPATION AND INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS
JAMES, ANTONINA MAURICE 38 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE POSSESSION OF CONTRABAND IN A CORRECTIONAL FACILITY
JENKINS,PAUL ANTHONY 49 FAILURE TO APPEAR REFERENCE THEFT 2ND DEGREE
JENNINGS,JOSHUA JOE 36 FAILURE TO APPEAR FOR REVOCATION HEARING REFERENCE CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE
KESSLER, ELLIOT RAY 30 THEFT 3RD DEGREE
KNUDTSON,ANDREW JORDAN 21 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE CARRYING WEAPONS ON SCHOOL GROUNDS
LEWIS JR, DALE JOSEPH 46 ESCAPE FROM CUSTODY
LOWE, MATTHEW STEPHEN 26 PROBATION VIOLATION REFERENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE AND DRIVING WHILE BARRED, VIOLATION OF DRUG COURT
LUKES, ANDREW RAY 37 VIOLATION OF PAROLE REFERENCE THEFT 2ND DEGREE
MANSHIP, CHANCE RYAN 19 SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE
MEDLIN, NATHAN WADE 26 ESCAPE FROM CUSTODY
MOLLO III, ARTHUR JAMES 52 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE FORGERY
MOUSSEAU, RAESHAWN SHAE 18 DOMESTIC ABUSE ASSAULT AND FAILURE TO APPEAR REF NO CONTACT ORDER VIOLATION AND DOMESTIC ABUSE ASSAULT
MULL, MICHAEL SHANE 42 LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, OPERATING VEHICLE W/O OWNER'S CONSENT, DRIVING WHILE SUSPENDED, FAIL TO STOP
PERROTT, JESSE DANIEL 23 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
PETERSON, MICHELE MARIE 40 FAILURE TO APPEAR REFERENCE TWO COUNTS POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE AND DRIVING WHILE BARRED
REYES, HEATHER DAWN 40 PRETRIAL VIOLATION REFERENCE THEFT 1ST DEGREE AND POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
RISH JR, DANIEL HAROLD 25 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE BURGLARY 3RD DEGREE
SHAFER, JACOB RAYMOND 26 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE THEFT 2ND DEGREE
SMITH, JUSTIN LEE 32 PROBATION REVOCATION REF INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS AND 1ST DEGREE HARASSMENT
STANGEL, KYLE WILLIAM 28 FAILURE TO APPEAR REFERENCE POSSESS OF CONTRABAND AND POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
STURM, JESSICA ELLEN 34 PROBATION REVOCATION REFERENCE BURGLARY
TAYLOR, DEYAWNA LEANETT 31 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE- MARIJUANA 3RD OFFENSE
TIDEMANSON, STEPHEN ALLEN 19 FAILURE TO APPEAR REFERENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
WARDLAW,ANTHONY JAMES 32 SEX OFFENDER REGISTRATION VIOLATION 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE
WILSON,SAMUEL ISRAEL 29 VIOLATION OF NO CONTACT ORDER
WOLFE, CHAD ARLIN 42 FAILURE TO APPEAR REFERENCE 3 COUNTS OF POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE AND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
YORK,WILLIE 38 VIOLATION OF PAROLE REFERENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE-METHAMPHETAMINE
ZIRON JR, DAVID STEVEN 36 VIOLATION OF PROBATION REFERENCE CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION