No es solo CNN: todas las encuestas muestran cómo la aprobación a Trump sigue cayendo

(CNN) - La calificación de aprobación del presidente Donald Trump en la última encuesta de CNN es solo del 36%. Eso es una caída de 6 puntos desde el 42% del mes pasado.

Normalmente, descartaría tal disminución como el ruido estadístico, y me gustaría ver otras encuestas antes de declarar que la posición del presidente entre el público ha empeorado.

Pero el asunto e este: la encuesta de CNN es solo la más reciente de una serie de encuestas de alta calidad durante las últimas dos semanas que demuestran que la calificación de aprobación de Trump está baja. De cumplirse, esta caída podría tener un gran impacto en las elecciones de mitad de período.

Ocho encuestas de alta calidad se han completado en las últimas dos semanas, y cada una de ellas mide la aprobación de Trump.

En el último promedio, la calificación de aprobación de Trump es de aproximadamente 38% en ocho sondeos de ABC News/Washington Post, CNN, Gallup, IBD/TIPP, Kaiser Family Foundation, Quinnipiac University, Selzer & Co. y Universidad de Suffolk.

Si tomamos un promedio de las últimas encuestas de estas organizaciones completadas el 27 de agosto o antes, la calificación de aprobación de Trump fue del 41%.

Ahora, no todos estos encuestadores muestran la misma caída. La disminución de 6 puntos de Trump en la encuesta de CNN es la más grande. Cuando tomas un promedio de sus últimas dos encuestas de seguimiento en comparación con sus dos anteriores, Gallup tiene a Trump sumergiéndose solo un punto porcentual.

Sin embargo, esas diferencias son esperables debido al error de muestreo.

Un descenso promedio de 3 puntos es bastante notable para un presidente cuya calificación de aprobación ha sido una de las más constantes de la historia. Sugeriría que algo que el presidente hizo tuvo un impacto real en la percepción pública.

Los republicanos de la Cámara deberían preocuparse por la caída en la aprobación de Trump, si se mantiene hasta noviembre. Las opiniones de los votantes del presidente han estado cada vez más relacionadas con la forma en que votan en las elecciones de mitad de período.

La encuesta de CNN ha encontrado regularmente que más del 80% de los votantes que aprueban a Trump votarán por candidatos republicanos a la Cámara de Representantes, en comparación con más del 80% de los votantes que desaprueban a Trump, quienes votarán para los candidatos demócratas.

Como dije la semana pasada:

Para que los republicanos tengan una oportunidad realista (es decir, dentro del margen de error) de mantener el control de la Cámara en 2018, la calificación de aprobación de Trump debe mantenerse al menos en el 40% a nivel nacional.

Para que tengan un 50% de probabilidades de mantenerse en el poder en la Cámara, la calificación de aprobación de Trump probablemente tendrá que subir a más del 40%.

En este momento, Trump y sus colegas republicanos están... yendo por el otro camino (es decir, equivocado).