¿Cómo pasó Jack Ma de ser un profesor de inglés a un multimillonario de la tecnología?

(CNNMoney) - Jack Ma, el empresario que pasó de la pobreza a la riqueza y que está detrás del gigante del comercio electrónico Alibaba, planea entregar el reino de la compañía que cofundó hace casi dos décadas.

Ma dijo este lunes, en su cumpleaños número 54, que renunciará a su cargo como presidente ejecutivo de Alibaba el próximo año, marcando el comienzo de una nueva era para la compañía de 420.000 millones de dólares que pasó de ser una página web dirigida desde el apartamento de Ma a una empresa global de tecnología.

El imperio de Alibaba se expande desde servicios de almacenamiento en la nube y banca digital hasta mensajería online y producción de películas.

Una historia de Hollywood

Ma nació en una familia pobre en Hangzhou, en la provincia occidental china de Zhejiang, en 1964. Tuvo problemas en el colegio y ha dicho en varias entrevistas que fue rechazado por Harvard 10 veces , así como en varios trabajos en varias oportunidades.

Perdió su examen de entrada dos veces antes de estudiar en el Hangzhou Teachers College. Se graduó en 1988 y continuó enseñando inglés allí durante varios años.

Ma describió su ascenso como uno de los más prominentes magnates de la tecnología como una “historia de Hollywood” durante una entrevista a The New York Times en 2005.

En los últimos años, Jack Ma ha asistido a las festividades de "Singles Day" de Alibaba, ampliamente consideradas la mayor promoción minorista en línea del mundo. (Crédito: CHINA OUT AFP PHOTO)

Ma le dijo al diario que viajó a California en 1995 para ayudar a cobrar una deuda que un empresario estadounidense le debía a una empresa china. Pero Ma dijo que el hombre tenía un arma y lo secuestró en una mansión de Malibú durante dos días. Él escapó después de prometerle al hombre que él sería su socio en una empresa de internet.

Ma no volvió a contactar a ese hombre, pero le preguntó as us amigos en Seattle sobre internet, según The Times. Vigorizado por la tecnología, Ma regresó a China, donde el internet era aún virtualmente desconocido.

“El día que nos conectamos a internet, invité a mis amigos y a gente de la televisión a mi casa”, le dijo al Times. “Esperamos tres horas y media y solo tuvimos media página. Bebimos, miramos televisión y jugamos cartas, esperamos. Pero estaba muy orgulloso. Probé que el internet existía”.

Construyendo Alibaba

Ma dejó de enseñar y pidió prestados unos cuantos miles de dólares para lanzar China Pages, una de las primeras páginas comerciales de China.

Cuando esa compañía fracasó, juntó aproximadamente unos 60.000 dólares de amigos e inversores y cofundó Alibaba.com como un lugar de comercio de negocio a negocio en 1999. Obtuvo respaldos de gigantes como Goldman Sachs y SoftBank.

La compañía sobrevivió a la crisis de las puntocom en 2000 y un par de años después Alibabá comenzó a tener ganancias.

Después, Alibaba se expandió a taobao.com, un comercio electrónico parecido a eBay, en 2003. Y fue todo un éxito.

Yahoo, entonces una potencia tecnológica, compró una gran participación en Alibaba en 2005 en un comercio avaluado en 4.000 millones de dólares que también le dio a Alibaba el control de las operaciones de Yahoo en China.

Durante la siguiente década, Alibaba amasó millones más de clientes y se le atribuye el mérito de ayudar a cambiar la sociedad china al brindar acceso a las personas de clase trabajadora al comercio en línea y crear una avalancha de nuevos empleos.