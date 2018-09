La violencia en México no da tregua: más de 14 políticos son asesinados cada mes

(CNN Español) - La violencia contra los políticos en México sigue siendo uno de los grandes males del país. En los últimos doce meses, ente el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, 175 políticos fueron asesinados, de acuerdo con el último informe de la consultora Etellekt, presentado este lunes.

Los 175 políticos asesinados dan una media superior a los 14 asesinatos cada mes durante este año. Además de la cifra de homicidios, la consultora también contabilizó las agresiones en general: 850 en estos 12 meses; es decir, 70 cada mes, más de dos agresiones contra políticos al día.

Un dato preocupante que destaca el informe es que la violencia no ha descendido después de las elecciones: entre el 2 de julio y el 31 de agosto hubo 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra políticos, de los que cuatro recién habían sido elegidos, según Etellekt.

Se trata de "un periodo de violencia nunca antes visto", explicó a CNN en Español Rubén Salazar, director de Etellekt, quien aseguró que su empresa tiene datos desde 2006 y nunca se vieron tales cifras de violencia. El informe califcó este proceso electoral como "el más violento de la historia moderna de México". Además, Salazar alertó de la gravedad de los ataques en el periodo de transición. "No se ha atendido el problema, 21 asesinatos es una cifra muy alta", dijo.

La mayor parte de las agresiones reportadas por la consultora (301) son intimidaciones y amenazas contra políticos. Le siguen los asesinatos (175) y las agresiones físicas (135). A más distancia se sitúan las agresiones con arma de fuego, que sumaron un total de 65.

Con el objetivo de entender las motivaciones de estos ataques, la consultora indagó en el perfil de las víctimas: el 81% de ellas eran opositores a los partidos y coaliciones gobernantes. De acuerdo al informe, esto significa que la violencia política "transita por una ruta distinta al actual clima de inseguridad y homicidios por rivalidad delincuencial", escribe Etellekt.

Salazar explicó que la violencia se dio más contra partidos de la oposición (en concreto, Morena fue el que más políticos agredidos contabilizó, de acuerdo a sus cifras) porque los que ostentan el poder no quieren perder sus privilegios.

Además, dijo que la mayoría de las agresiones fueron a nivel local e incluso llevadas a cabo "por funcionarios, partidos" como "estrategias de carácter autoritario" durante la campaña. Eso sí, aseguró que la situación de descontento generalizado en la sociedad hace que "cada vez sea más difícil controlar el poder durante más de uno o dos periodos".

Las poblaciones con mayores niveles de pobreza experimentaron mayores cifras de violencia contra políticos y candidatos, de acuerdo a los cruces de datos de la consultora. En concreto, se trata de las zonas del centro y sureste del país, detalló Salazar. Según él, en estas regiones más pobres "acceder a cargos públicos es la única opción para ascender", por lo que luego no se quiere perder tal privilegio y "las diferencias no se dirimen en las urnas", sino en la calle y por medio de la violencia.

Cartel en contra de la violencia política antes de las elecciones en México. (Crédito: GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

Un problema grave y persistente en el país con difícil solución. "Es un tema que implica más cosas que seguridad", indicó Salazar, quien apeló a temas como conciencia cívica y educación. "Se tuvo que haber hecho desde hace 21 años", dijo.

Según él, estos datos son "señales" que "deben llamar mucho la atención a toda la sociedad" para que la respuesta a esta violencia sea integral. "Con envío de más policías no lo vamos a resolver", aseguró.

Al ser preguntado por la violencia en las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) —que dispone de un protocolo para quienes soliciten protección— remitió a las declaraciones del consejero presidente Lorenzo Córdova el pasado 31 de agosto: “Éstas fueron elecciones que tuvieron que desarrollarse en un lamentable, preocupante y doloroso contexto de violencia, pero la violencia estaba allí antes de las elecciones”, explicó durante una conferencia en el estado de Guerrero.

Pese a la presencia de violencia, no obstante este representante del INE destacó que las elecciones pudieron celebrarse y que lo hicieron en paz: "El hecho de que un estado con las complejidades sociales, económicas, de seguridad como las que vive el estado de Guerrero, haya sido una entidad en donde la totalidad de las casillas planeadas se hayan instalado, habla no solamente de la capacidad técnica de las autoridades, sino, sobre todo, de la vocación de la ciudadanía de apropiarse de las elecciones”, ejemplificó.

CNN en Español también se puso en contacto con la Comisión Nacional de Seguridad para obtener un comentario sobre estas cifras, sin obtener respuesta por el momento.

El estudio de Etellekt se elabora, según explicó su director a CNN en Español anteriormente, con una metodología propia de análisis de datos que requiere de cuatro fuentes informativas distintas por cada caso de agresión.

Para sus variables también se pide información al gobierno de la nación, aunque éste no emite estadísticas sobre agresiones a políticos, según dijo el director de la consultora.

Los datos incluyen también las agresiones a familiares de actores políticos, que sumaron un total de 65, de los que 30 sucedieron en los primeros siete meses contabilizados.