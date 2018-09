La extrema derecha gana fuerza en Suecia y deja el resultado de las elecciones en punto muerto

Estocolmo, Suecia (CNN) - Suecia está sumida en incertidumbre política después de que las principales coaliciones de centro no consiguieran la mayoría en las elecciones generales del domingo y de que el partido de extrema derecha antiinmigración ganara terreno, fracturando aún más el voto.

Se espera un largo período de disputas políticas ya que los ocho partidos que obtuvieron escaños en el parlamento intentarán construir un gobierno que funcione. O bien los bloques de centro-izquierda y centro-derecha tendrán que coordinarse para aprobar legislación, o tendrán que incumplir las promesas de no trabajar nunca con los Demócratas Suecos de extrema derecha, un partido que tiene raíces en el movimiento neonazi y que se aprovechó de los crecientes temores de migración de la nación.

El líder de los demócratas de la extrema derecha de Suecia, Jimmie Åkesson, habla en el centro electoral del partido el domingo.

Las conversaciones serán una prueba para uno de los pocos bastiones izquierdistas que quedan en Europa, una región que se inclina más hacia la derecha después de la migración masiva de refugiados en 2015, en el momento álgido de la guerra siria y cuando los conflictos de Afganistán y partes de África han empeorado.

Los Demócratas de Suecia, que prometieron congelar la migración y quieren sacar a la nación de la Unión Europea, ganaron terreno con el 17,6% de los votos, muy por encima del 12,9% que lograron en 2014, pero lejos del dramático aumento predicho por las encuestas.

"Vemos que somos el ganador de esta elección, pero ahora entramos en un nuevo período de mandato y ahora vamos a tener influencia sobre la política sueca de verdad", dijo Akesson a los simpatizantes en un discurso a medida que los resultados llegaban.

Llamó a otras partes a entablar conversaciones con los Demócratas de Suecia. Destacó al candidato de centroderecha, el líder de los moderados, Ulf Kristersson, para posibles negociaciones.

El primer ministro sueco, Stefan Löfven, de los socialdemócratas, que lidera el bloque de centro izquierda, pidió cooperación a través de la división política y advirtió contra la posibilidad de invitar a la extrema derecha al gobierno.

Los votantes marcan sus votos en una mesa electoral en Estocolmo el domingo.

El tema de la inmigración

Aunque los Demócratas de Suecia no cumplieron las predicciones en las encuestas a boca de urna de que se convertiría en el segundo partido más grande de la nación, su éxito ha confirmado los temores de que la creciente oleada de extrema derecha en Europa haya llegado a Suecia, uno de los países más liberales del mundo.

La inmigración se politizó mucho después de un aumento constante de llegadas de extranjeros. En 2015, Suecia, un país de 10,1 millones de personas, acogió a más de 160.000 solicitantes de asilo.

El apoyo a la extrema derecha en Suecia refleja tendencias similares en otras naciones europeas. Las partes antimigrantes en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia y Reino Unido han logrado avances en los últimos años.

Anders Ygeman, alto funcionario de los socialdemócratas, admitió que la crisis había dañado las perspectivas de su coalición.

"Pagamos el precio por estar en el gobierno. Sufrimos la crisis de refugiados en 2015. Por eso los Demócratas de Suecia son tan grandes como parecen ser", dijo a CNN en Estocolmo.

Los resultados muestran que la votación del domingo fue uno de los desafíos más difíciles en décadas para la socialdemocracia de Suecia, caracterizada por tasas impositivas elevadas y un sistema de bienestar sustancial destinado a reducir la desigualdad a través de la inclusión social.

Los líderes en Bruselas estarán decepcionados con las ganancias de la extrema derecha antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo del próximo año, ya que intentan competir contra el euroescepticismo tras la decisión del Reino Unido de abandonar la UE y los partidos populistas que forman alianzas para sacudir al establishment de la UE