Muere el rapero Mac Miller a los 26 años

(CNN Español) - El rapero y productor estadounidense Mac Miller murió este viernes a los 26 años en Los Ángeles. La noticia se confirmó a través de un reporte del Washington Post citando al abogado de Miller, David Byrnes.

Byrnes no dio información sobre la causa de muerte, según el Post.

La Policía de Los Angeles le dijo a CNN que acudieron a una casa en 11600 block of Valley Crest Road, dirección de Miller, para una investigación por una muerte en la tarde del viernes.

Su nombre de pila era Malcolm McCormick y era conocido por las canciones "Self Care" y "Programs".

Fue novio de la cantante Ariana Grande, de la que se separó en mayo de 2018. Habían colaborado en la canción "The Way" de 2013.

Chance The Rapper lamentó la noticia en Twitter.

I dont know what to say Mac Miller took me on my second tour ever. But beyond helping me launch my career he was one of the sweetest guys I ever knew. Great man. I loved him for real. Im completely broken. God bless him.

— Chance The Rapper (@chancetherapper) September 7, 2018

El actor y cantante Jaden Smith también envió sus condolencias.

Long Live Mac Miller, Rest In Peace We Love You

— Jaden Smith (@officialjaden) September 7, 2018

Wow. R.I.P. Mac Miller. That was one talented kid. Such a loss.

— Papa Roach (@paparoach) September 7, 2018

this hurts my heart man RIP bro @MacMiller

— Khalid (@thegreatkhalid) September 7, 2018

Unreal. So sad. RIP Mac Miller ❤️

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) September 7, 2018

Mac Miller causó sensación con su éxito de las listas Billboard del 2011 "Donald Trump", y en 2015 eliminó cualquier ambigüedad en relación a su sentimiento hacia el entonces magnate multimillonario en un ataque grandilocuente, al tuitear: "Por favor, solo no elijan a este hombre, hijo- p -–".

La canción "Donald Trump" del rapero de Pittsburgh aclama la actitud "soy muy rico" ​​de Trump y describe a alguien que posee una personalidad Trump, tal vez el propio Miller, como el "hijo– p-– más refinado de la sala".

Cuando la canción "Donald Trump" salió en el 2011, Trump amenazó con demandar al rapero, a quien constantemente se refería como el "pequeño Mac Miller" en Twitter, por usar su nombre sin permiso.

Cuando Miller se enteró de que Trump estaba considerando la idea de postularse a la presidencia en el 2013, expresó su pesar por nombrar su éxito en honor a Trump, al decir: "Cuando él se postuló a la presidencia, dije, 'Oh, m–, esto es horrible, tengo una canción m– con el nombre de este tipo y ahora es un imbécil'".