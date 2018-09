Brasil: Así evoluciona la salud de Jair Bolsonaro tras ser apuñalado

(CNN Español) - Tras ser apuñalado este jueves en Minas Gerais, el candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro se recupera y será trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein .

Inicialmente Flavio Bolsonario, hijo del candidato, había dicho que la herida era superficial. Pero dos horas después publicó otro tuit en el que dice que la lesión que sufrió su padre fue más grave de lo que pensaban y pide oraciones.

"Desafortunadamente fue más grave de lo que esperábamos. La perforación alcanzó parte del hígado, del pulmón y del asa del intestino. Perdió mucha sangre, llegó al hospital con presión de 10/3, casi muerto... Su estado ahora parece estabilizado. ¡Oren, por favor!".

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 6, 2018

El parte médico indica que el político sufrió una grave puñalada en el abdomen, con tres órganos comprometidos, por lo que tuvo que ser operado.

El sospechoso se encuentra bajo custodia policial.

Luego el hijo publicó un siguiente tuit diciendo que su padre está "más fuerte que nunca" y listo para "ser elegido como presidente de Brasil".

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 7, 2018

Bolsonaro, de ultraderecha, es el candidato a la presidencia con mayor intención de voto en Brasil, una vez se prohibió la candidatura de Lula da Silva.

Bolsonaro, de 63 años, se ha dado a conocer por los insultos a homosexuales, a mujeres y a personas negras. Sus políticas son de mano dura, en especial para lidiar con el crimen y la inseguridad.

En agosto, la revista The Economist llamó a Bolsonaro "un peligro para la democracia del país". Bolsonaro, dice The Economist, "es una figura oscura cuyo principal talento ha sido causar ofensa".