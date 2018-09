Video: Entrevista al padre Alberto Linero en 2015: esto pensaba el sacerdote colombiano antes de pedir su retiro

(CNN) - El sacerdote colombiano Alberto Linero dijo que se siente solo y que ha pasado por momentos de soledad muy profundos en los últimos años. Por eso 'colgará' los hábitos.

El popular cura, a quienes muchos siguen en sus programas de radio, televisión y en redes sociales, anunció en medios locales que se retira del sacerdocio por motivos personales. Linero habló de su decisión de dejar el sacerdocio y del papel que jugó el celibato en este tema con una radio local.

“Me mamé de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo. Me cansé”, dijo el padre Linero este miércoles en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, donde trabaja desde hace unos meses.

LEE: Francisco: "El celibato no es un dogma; la puerta siempre está abierta"El sacerdote colombiano Alberto Linero, que tiene millones de seguidores en redes sociales, anunció su retiro de la vida sacerdotal en medios locales colombianos. (Crédito: Instagram)

“La gran tragedia mía ha sido la soledad del último tiempo”, añadió el sacerdote que está próximo a cumplir 50 años. Según él presentó la carta de renuncia ante el padre superior de los padres Eudistas, de la comunidad de Jesús y de María, Jean-Michel Amouriaux, pidiendo que lo "dispense" de sus "promesas sacerdotales", pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Linero dice que su decisión es irreversible.

Sin embargo, el padre Raúl Tellez Villamil, de la provincia Eudista del Minuto de Dios en Colombia, que es el superior del padre Linero, le dijo a CNN en Español que lo que el sacerdote envió fue "un email en medio de una conversación", pero no una carta formal, por lo que aún no es un proceso formal.

"Como no ha formalizado nada, él está en un año sabático hasta diciembre, está en un permiso para mirar si continúa o no continúa", dijo el provincial del Minuto de Dios en Bogotá. "Él hizo ese anuncio hoy, pero realmente a nosotros nos cogió de sorpresa porque uno lo que espera es que él se recupere más bien, ¿no?".

Tranquilo, pero aún conmocionado por el anuncio, Linero le dijo a CNN en Español que no quiere dar más entrevistas por el momento.

Durante la entrevista con Blu Radio, el cura recalcó varias veces que su decisión llega después de meditarlo mucho tiempo, de tener dudas existenciales y tras pasar "un momento muy complicado de soledad".

“En los últimos tres, cuatro años, me sentí muy solo y viví experiencias muy duras de soledad que nunca había vivido y eso me golpeó bastante”, dijo el sacerdote, que añadió que su decisión también tuvo que ver con “algunas lógicas al interior de la institución" de la que hace parte, por lo que tomó distancia de ella. Según él, los "desamores que tuve allá me lanzaron a esto", sin hacer específicos los conflictos dentro de su congregación.

LEE: 26 mujeres enamoradas de sacerdotes piden al papa Francisco eliminar el celibatoSoy Eudista, la Congregación de Jesús y María fue mi casa todos estos años. Me dio lucidez, ideas vitales, hermanos, proyectos. A mi comunidad le deseo todo lo bueno. #LaGratitudNuncaMuere

— Alberto Linero (@PLinero) September 5, 2018

Y agregó: "Venía con dudas con los hábitos. No del valor de sacramento, ni de la fe, sino de cómo yo viví y cómo construí la vida. Las dudas son mías, absolutamente mías, no son de nadie más, ni hago responsable a nadie de ellas".

Un cura popular

El padre Alberto Linero nació en Santa Marta, en la costa caribe de Colombia, el 20 de octubre de 1968. Desde hace 33 años ha estado vinculado a la comunidad eclesial, según le dijo a Blu Radio, y se caracteriza como un tipo alegre, honesto, transparente.

Tiene millones de seguidores en redes sociales: más de 2,8 millones en Twitter; más de 690.000 en Instagram y más de 154.000 suscriptores en YouTube. Todos ellos esperan con ansia sus consejos espirituales, pues ha roto muchos paradigmas convencionales de lo que es un sacerdote, algo de lo que habló con Isamel Cala de CNN en 2015, con un estilo franco y abierto.

“Yo creo que uno tiene que seguir siendo quién es, porque vamos a suponer que 'el man' me llamó a mi, me dio un telefonazo… Si él me llamó, me llamó por que sabe quién soy, porque sabe como vivo y no porque quiere cambiar”, le dijo Linero a Cala en 2015.

“Dios saca a sus ministros del pueblo, no los saca de los ángeles”, agregó al explicar que cuando hay duras críticas contra el clero “con justa razón en algunos casos”, se debe a que a los sacerdotes los han pintado como ángeles.

“Yo soy un man que me equivoco, soy un man que me gusta decir malas palabras, me fascina decirlas… a veces tengo un temperamento fuerte y a veces puedo estallar”, dijo Linero explicando su condición de "pecador" al servicio de Dios.

Mira en este video: Padre Alberto Cutié: "El celibato no funciona para la gran mayoría de los sacerdotes del mundo"

Linero ha sido profesor, columnista, director de las emisoras regionales, presentador de radio y televisión.

También ha escrito varios libros de la serie El Man está vivo, en los que comunica su relación de Dios de una manera coloquial y llena de humor y que busca acercar a las personas a tener una relación cercana con Dios. Otros títulos incluyen: ¿Qué tiene ella que no tenga yo? (2013); No mendigues amor (2013); Si estas enamorado, no te cases (2016), y Mi venganza es perdonarte (2017).

Y causó polémica con "Dios es Mujer", uno de sus más recientes libros, en el que habló sobre cómo la figura de Dios es expresada en algunas situaciones como mujer: “Dios como mamá, como mamá que amamanta, Dios como mujer que pare”, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo en junio de este año. En esa entrevista tampoco cerró la posibilidad de que las mujeres accedan al sacerdocio.

“Creo y defiendo lo que dice la Iglesia hoy; creo en la doctrina católica, pero también creo que en algún momento esos temas se van a discutir y a analizar. A mi manera de entender, pertenecen a la disciplina y se pueden cambiar”, dijo Linero. “En el Nuevo Testamento se hace mención de una diaconisa. Hoy, la Iglesia dice que no, pero no significa que esté cerrada la puerta”, agregó.

¿Y el celibato?

Linero se refirió a este tema polémico tema en la vida sacerdotal y aunque dijo que no fue un tema decisivo, aseguró que quiere una pareja para compartir su vida.

“Seguramente voy a tener pareja. No me asusta ese tema. Seguramente voy a tenerla, yo no tengo ningún lío. Hoy exactamente no la tengo, pero no sé mañana o pasado. No quiero sentirme solo”, aseguró.

Su caso hace parte de un larga lista de curas que renuncia al sacerdocio porque quieren cambiar de estilo de vida y hacer una familia.

Un caso muy famoso fue el del padre Alberto Cutié, conocido en Estados Unidos y América Latina por sus programas de radio y televisión, quien en protagonizó una suerte de tsunami —sobre todo mediático— tras la publicación en 2009 de unas fotografías que delataban una relación con una mujer. Cutié dejó la Iglesia católica, se casó y se hizo sacerdote episcopal.

En su caso, Linero dijo que su decisión no se basó en este tema.

“No sé. Esa pregunta no me la hago todavía, porque el tema no es sexual, no es genital. El tema es existencial. No sé si la soledad seguiría estando”, puntualizó el sacerdote colombiano.