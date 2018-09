Florence, el primer gran huracán de la temporada, podría amenazar la costa este de EE.UU.

(CNN) -El huracán Florence aún está lejos en el Atlántico, pero la tormenta de categoría 4 podría amenazar la costa este de Estados Unidos a fines de la próxima semana.

El primer gran huracán de la temporada 2018, Florence el miércoles por la tarde tuvo vientos máximos sostenidos de 209 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Estaba a unas 3.200 kilómetros de la costa de EE.UU., todavía demasiado lejos como para tener una predicción segura del lugar en que tocará tierra.

Very concerning shift in the EPS ensemble guidance with Hurricane #Florence ... must now seriously consider this storm a U.S. landfall threat.

Still considerable uncertainty about a possible / hopeful turn away from the coast out to sea.

Continue to monitor thru the weekend. pic.twitter.com/m692qfL48s

— Ryan Maue | weathermodels.com (@RyanMaue) September 5, 2018

Aún así, los modelos computarizados europeos y estadounidenses muestran un amenazante huracán que se acercaría peligrosamente a fines de la próxima semana a la cadena de islas de Carolina del Norte conocida como Bancos Externos, un cambio significativo hacia el oeste a partir de modelos anteriores. Sin embargo, otras predicciones mostraron que Florence se encontraba a 800 kilómetros de la costa.

La trayectoria de la tormenta dependerá del desarrollo y movimiento de una serie de sistemas meteorológicos a medida que la tormenta se dirige por una gran cadena de alta presión en el este de Estados Unidos y el norte del Océano Atlántico, así como del avance de un canal de baja presión a lo largo del país.

Entonces, aunque ciertamente no es el momento de entrar en pánico, los modelos probablemente cambiarán significativamente durante la próxima semana a 10 días, y definitivamente vale la pena vigilar de cerca a Florence.

Incluso si Florence se queda afuera en el océano, las modelos muestran muchos otros sistemas que se desarrollan sobre el Atlántico, casi en el momento en que la temporada de huracanes alcanza su punto máximo el 10 de septiembre. Las ocho semanas de esa fecha a menudo son el mejor momento para las condiciones que alimentan tormentas poderosas.

El enfoque en Florence se produce menos de un día después de que la tormenta tropical Gordon tocó tierra en la costa del Golfo de México en Estados Unidos, dejando un niño muerto y anunciando tormentas durante el lunes en el oeste de la región sur del país y en la región del medio oeste.