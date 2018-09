El nuevo video de Childish Gambino cuenta con Beyoncé, Drake y Outkast, entre otros famosos, en dibujos animados

(CNN) - Childish Gambino está de vuelta con otro video que es el centro de las conversaciones de todos, pero en lugar de los matices políticos que dominaron "This Is America", la última conversación gira en torno a una serie de cameos en forma de dibujos animados.

"Feels Like Summer" es una pista relajada de R&B con el gancho "puedes sentirlo en las calles, en un día como este el calor, se siente como el verano". Sí trata de algunos puntos políticos: cambio climático, falta de agua, abejas moribundas, pero nada tan abierto como "This Is America", que abordó la brutalidad policial, la violencia armada, la mala información de los medios y el uso de las personas negras como escudos.

El video comienza con una versión animada de Bino caminando por un vecindario mientras un elenco estelar de artistas disfruta el verano. Will Smith lava un auto. Migos juega baloncesto. Birdman hace hamburguesas a la parrilla.

Según Genius, un sitio web que interpreta las letras de canciones de rap, el video simboliza que Childish Gambino abandona la comunidad de hip-hop.

Algunas de las apariciones tienen sentido: Kodak Black, quien fue arrestado a principios de este año por violaciones al arresto domiciliario, no puede salir a jugar con Lil Pump y Trippie Redd cuando tocan a su puerta. Otras referencias son de las que hacen dar vueltas a la cabeza: ¿Por qué Azealia Banks está en un árbol?

Fam Rothstein, el supervisor musical del exitoso programa "Atlanta", creado por Donald Glover, el nombre con el que Childish Gambino era más conocido antes de que su carrera musical despegara en 2011, atribuyó la animación del video a Justin Richburg, cuya obra de arte ha aparecido en "Atlanta".

"Su mente es única y trabajamos duro para hacerlo bien", dijo Rothstein sobre Richburg en un tuit.

Estos son algunos de los cameos notables en el video:

Kanye West y Michelle Obama

Yeezy aparece con una gorra de Make America Great Again , sin duda una referencia a él, quien controvertidamente defendió al presidente Donald Trump a principios de este año. Mientras West llora, la ex primera dama Michelle Obama aparece de la oscuridad detrás de él y lo abraza.

OutKast

La referencia a los compañeros de ATLiens, Big Boi y Andre 3000, de Childish Gambino no está clara, pero se presentan entre otros artistas, incluidos Michael Jackson y Whitney Houston, que son retratados en sus días de juventud.

Nicki Minaj y Travis Scott

Los raperos aparecen jugando con bloques en un patio delantero. Scott arranca un ladrillo del fondo de una estructura que Minaj está construyendo, causando que caiga y enfurezca a Minaj. Los dos se involucraron en una pelea el mes pasado cuando Minaj culpó a Scott, entre otras razones, porque su álbum,"Queen" no llegó al número 1. "Queen" debutó en el número 2 detrás de "Astroworld" de Scott, que fue lanzado la semana anterior.

Drake y Future

Cuando Childish Gambino camina por la calle, Future pasa una bicicleta con Drake persiguiéndolo. Cuando Future desaparece en la distancia, Drake sacude el puño en su dirección, antes de doblarse con su mano en su rodilla, derrotado. Según todos los informes, los raperos son amigos. Future ha estado de gira con Drake y la pareja se ha asociado en un mixtape, así como en los singles, "Used To This" y "Jumpman".

Beyoncé

Bey aparece inmediatamente después de la secuencia de West/Obama. Ella está usando una camisa "RIP Fredo Santana". El rapero de Chicago murió en enero en Los Ángeles después de decirle a sus fans que estaba siendo tratado por insuficiencia hepática y renal. Él tenía 27 años.

Gucci Mane

Otro compañero de ATLien, Guwop, aparece sin camisa, su torso tatuado tirado sobre una toalla en el patio delantero. La parte más curiosa de este aspecto es que, cuando Gucci toma una siesta, las estrellas del hip-hop Dr. Dre, Sean Combs, Snoop Dogg, Wiz Khalifa y Jay-Z hacen el paso conocido como 'Electric Slide'.

Meek Mill

Meek pone un signo de paz mientras él, Pusha T y Lil Wayne posan para una foto mientras 2 Chainz toma la foto en su teléfono con cámara. El rapero de Filadelfia se convirtió en un modelo para mostrar de la reforma de la justicia penal a principios de este año cuando varias celebridades criticaron la dureza de su sentencia por hacer caballitos en su motocicleta, lo que violó los términos de su libertad condicional. Fue liberado en abril.

J. Cole

Después de derrotar a Meek, King Push y Weezy en la escena anterior, Swae Lee y Slim Jxmmi de Rae Sremmurd, retratados en el video cuando eran jóvenes, rocían a J. Cole con pistolas de agua Super Soaker mientras el rapero Fayetteville, de Carolina del Norte, riega su patio. Cole dirige la manguera hacia Swae Lee.

La gira "This Is America" de Childish Gambino con Rae Sremmurd comienza esta semana.