La canela tiene propiedades potencialmente médicas que ni te imaginas

(CNN) - La canela es una de las especias más populares del mundo, espolvoreada en lattes, hervida para acompañar ponches o sidras y disfrutada en numerosos platillos. Sin ella la Navidad bien podría volverse insípida y definitivamente menos aromática.

Cosechada de la corteza de una planta tropical de hoja perenne, la canela ha sido utilizada en la medicina ayurvédica para tratar problemas respiratorios y digestivos durante siglos. Los antiguos egipcios la usaban como perfume durante el proceso de embalsamamiento, mientras que los romanos la utilizaban en las piras funerarias para cubrir el olor de la carne quemada.

La Biblia menciona la canela varias veces, más comúnmente como una manera de perfumar la cama, la ropa y el aceite para ungir. El aceite esencial se hace de corteza, hojas o ramitas de la planta.

Pero es su uso como agente medicinal lo que tiene ocupados a los científicos, que intentan determinar cómo podrían funcionar sus capacidades antioxidantes para mejorar nuestra salud.

"La medicina comenzó con las hierbas y las plantas. Entonces casi cerramos el círculo, ya que ahora estamos volviendo y probando lo que algunas de estas sustancias vegetales pueden hacer por la salud", señaló Lauri Wright, vocera de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

No toda la canela es igual

Hay dos tipos básicos de canela. La ceilán o Cinnamomum verum, que se cultiva en Sri Lanka. Y la C. cassia, C. loureiroi y C. burmannii, comúnmente conocidas como cassia, producidas en China e Indonesia. La canela cassia tiene el sabor y el olor más fuertes de las dos y, debido a su costo mucho más bajo, es la que compramos en la tienda para usarla en nuestra comida.

Sin embargo, la más costosa canela de la variedad ceilán, con un sabor más suave y más dulce, podría ser mejor para tu salud.

La cassia puede contener concentraciones relativamente altas de cumarina, un compuesto que puede dañar el hígado. Un estudio de 91 muestras de canela de varias tiendas en Alemania encontró 63 veces más cumarina en el polvo de canela cassia que en el polvo de canela ceilán. Los palitos de cassia, que parecen una gruesa capa de corteza enrollada, también contienen 18 veces más cumarina que los palitos de ceilán, que tienen capas delgadas.

"Un desafío de algunas de estas soluciones a base de hierbas, debido a que no son un medicamento regulado, es que no sabes exactamente lo que estás comprando. Muchas cosas afectan la composición del producto: dónde se cultiva, el suelo, las condiciones de crecimiento, incluso cómo se almacenó y secó la especia", dijo la dietista certificada Melinda Maryniuk, que forma parte del comité de práctica profesional de la Asociación Estadounidense de Diabetes.

Ese problema también afecta a la investigación sobre la canela. Los científicos han utilizado diferentes dosis, variedades y compuestos de la especia para su investigación.

"Las dosis varían mucho entre los estudios, desde menos de un gramo hasta niveles que serían tóxicos para los humanos. La duración de la toma de cápsulas también ha variado mucho. Ese es el problema con la traducción de todo este trabajo. Incluso cuando encontramos resultados positivos, ¿cómo hallar la combinación correcta y la dosis para la máxima seguridad?", dijo Wright.

Ten lo anterior en cuenta mientras lees sobre los avances de la ciencia en el estudio de la canela.

Diabetes y colesterol

"Creo que la evidencia más sólida radica hasta ahora en la diabetes y la promesa del control del azúcar en la sangre", dijo Wright, apuntando a estudios en tubos de ensayo y ratones e incluso pequeños estudios en personas que muestran que la canela ayuda con la sensibilidad a la insulina y el transporte de la glucosa a la vez que disminuye la inflamación.

"Muchos de los estudios han sido en mujeres posmenopáusicas y hombres de esa edad. Algunos han encontrado efectos positivos, otros estudios no ", dijo la bioquímica Amy Stockert, que estudia la canela en la Raabe College of Pharmacy de la Universidad del Norte de Ohio.

Stockert fue coautora de un pequeño estudio de 18 personas con diabetes tipo 2 que mostró que la variedad cassia era más efectiva que la dieta sola para reducir los niveles de glucosa en sangre. De hecho, su estudio encontró que era comparable a los medicamentos orales para la diabetes.

Otro estudio de 60 personas con diabetes tipo 2 descubrió que pequeñas dosis de canela reducían los niveles de glucosa y mejoraban el colesterol LDL o "malo", los triglicéridos y el colesterol total.

"Me gusta el hecho de que la cantidad que mostró beneficios para el azúcar y el colesterol en sangre en ese estudio fue de 1 a 6 gramos, que es el rango de entre media cucharadita a tres cucharaditas, por lo que es fácil espolvorearla en cereal o yogur o usarla en recetas", dijo la dietista Lisa Drayer, que escribe sobre nutrición para CNN. El límite recomendado por la FDA es de 6 gramos al día.

Aun cuando el futuro parece prometedor, la Asociación Estadounidense de Diabetes invita a la precaución.

"La Asociación Estadounidense de Diabetes cree que no hay suficiente evidencia. Un meta análisis de 2013, que es uno de los más rigurosos, encontró que la canela no tuvo ningún impacto en los niveles de hemoglobina A1c, que es lo que observamos para medir la glucemia histórica del paciente o qué tan bien se controla el azúcar en la sangre con el tiempo. Si esos niveles hubieran bajado, estaría más impresionada", advirtió Maryniuk.

Aún así, si quieres ver si la canela funciona en tu caso, Maryniuk sugiere que las personas con diabetes tipo 2 hagan una autoevaluación.

"Haz un par de pruebas de glucosa en sangre. Usa media cucharadita de canela en la mañana, en frutas, avena o café, y ve qué sucede con los niveles de azúcar antes y después de comer. Revisa nuevamente dos o tres horas más tarde y ve si hay alguna diferencia. Pero sigue tomando tu medicamento". Y subrayó: "no dejes la medicina que estás tomando".

"Todavía necesitamos un poco más de trabajo antes de implementar esto. Y debes tener la precaución de trabajar con tu médico cuando uses canela con medicamentos para la diabetes, ya que tu nivel de glucosa puede bajar demasiado", coincidió Wright.

Demencia, VIH, cáncer y más

Las propiedades antioxidantes de la canela también se están estudiando por su impacto en la formación de las placas y los ovillos de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

El cinamaldehído, un compuesto responsable del olor dulce de la especia, y la epicatequina, un poderoso antioxidante que también se encuentra en los arándanos, el vino tinto y el chocolate, parecen ofrecer cierta protección contra el estrés oxidativo que daña a la proteína tau, un actor clave en el desarrollo de la demencia.

Otro estudio encontró que un componente de la canela ceilán tiene el mismo efecto. Sin embargo, la investigación se ha dado solo en ratones, ratas y placas de Petri de laboratorio.

"Parece funcionar como un antiinflamatorio o antioxidante, protegiendo el cuerpo a nivel celular de las cosas malas que suceden al eliminar los productos de desecho y mantener las células sanas", dijo Wright.

La canela y otras plantas medicinales tradicionales de la India también se están probando en la lucha contra el VIH. Un estudio encontró que el té verde, la baya del saúco y algunos extractos de canela ricos en flavonoides impidieron que el virus ingresara e infectara ciertas células.

"Así es como funciona el antirretroviral AZT, uno de los primeros medicamentos contra el VIH. Y aunque eso es interesante, lo que odiaría es que los pacientes usen canela y otros suplementos en lugar de sus medicamentos contra el VIH", indicó Wright, que se especializa en nutrición para enfermedades infecciosas en la Universidad del Sur de Florida.

"Después de haber trabajado con muchos pacientes con VIH a lo largo de los años, sé que definitivamente hay un gran interés en los suplementos. Pero siempre les advierto que no suspendan los medicamentos que sabemos que funcionan, que han sido probados y dosificados, y luego verifiquen cuidadosamente para asegurarse de que no haya conflictos con ningún suplemento adicional", dijo.

La investigación sobre este condimento no se detiene allí. La canela ceilán también se ha asociado con propiedades anticancerígenas en roedores, efectos antiparasitarios, neuropatía diabética mejorada, presión arterial baja y curación de heridas, incluido el daño hepático.

Los estudios han demostrado que las soluciones de aceite de canela pueden matar varias bacterias comunes, como el estreptococo y el E. coli. Asimismo, el National Center for Complementary and Integrative Health (Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa) está investigando el impacto de la canela en la esclerosis múltiple.

Usando un modelo informático, la bioquímica Amy Stockert descubrió que la canela era tan efectiva como el resveratrol (un antioxidante en el vino tinto conocido por sus propiedades antienvejecimiento y para combatir enfermedades) para activar el SIRT-1, también conocido como el gen de la longevidad por su papel en la reparación del ADN.

"En algunos casos, lo hizo mejor que el resveratrol. Estamos hablando de anticancerígeno, antienvejecimiento, algo muy, muy importante si eso es lo que está sucediendo" , dijo Stockert.

Canela para la salud

De acuerdo con toda esta investigación preliminar, el potencial de la canela parece enorme. Pero los expertos advierten que todavía es demasiado pronto en el proceso científico para sugerir la canela como un suplemento diario.

"No recomiendo las cápsulas. No hay suficiente evidencia para decirnos que tomemos cápsulas", dijo Wright.

"Estás afectando los indicadores de tu cuerpo y eso es significativo. Estamos en una etapa inicial de investigación en la que no sabemos cómo afectará la canela a la mayoría de las personas. ¿Es saludable cocinar con especias y usarlas generosamente? Estoy segura de que está bien. Pero sería cautelosa sobre tomar cualquier suplemento por sí solo", dijo Stockert.

"Creo que la conclusión es que la canela es un alimento básico perfecto para la despensa, una especia agradable que puede agregar sabor a los alimentos por un mínimo de calorías, con propiedades antioxidantes que pueden contribuir a quienes buscan controlar mejor su azúcar en la sangre. Pero necesitamos investigar más antes de poder hacer afirmaciones fundamentadas que vinculen la canela con la disminución del riesgo de enfermedades o con una mejor salud", coincidió Drayer.