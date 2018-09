¿Qué podría pasar con la economía en este último cuatrimestre de 2018? Lo que creen los analistas

(CNN Español) – Con septiembre empieza también la recta del último cuatrimestre de 2018 y los analistas proyectan optimismo frente a las principales economías del mundo. Entre ellos, justamente, se encuentra nuestro invitado para el próximo GloboEconomía Alejo Czerwonko, director de Estrategia de Inversión de Mercados Emergentes en UBS.

“Aunque el crecimiento global sincronizado –del que venimos hablando mucho tiempo– se ha desincronizado un poco porque hay unos países que han tirado para adelante mientras otros se rezagan, el componente total es muy positiva", explicó Czerwonko. En ese sentido, señaló que "los crecimientos esperados globalmente para 2018 son buenos: 2,8 % en Estados Unidos, 1,5% en Europa, 1% en Japón, 6,5% China y 5% emergentes".

Una realidad que vista desde América Latina puede ser difícil de digerir, debido a que dos de las grandes economías de la región, Brasil y Argentina, llegan con rezagos considerables. Pero, si el buen tono global se mantiene, incluso esos dos países también podrían verse beneficiados en un plazo razonable de tiempo.

Sin embargo, el gran ganador del momento –aunque estaría acumulando problemas a medio y largo plazo por recalentar demasiado su economía– es Estados Unidos. El país según Czerwonko, tiene por delante seis meses buenos, o incluso un poco más, antes de que las tensiones mencionadas –y que hemos venido analizando en GloboEconomía–, se hagan presentes.

En últimas, mirando la “bola de cristal” para estos próximos cuatro meses, se diría que los analistas de Wall Street creen que seguirá la fiesta aunque todos coinciden en señalar que deberá terminar en algún momento. Eterna no puede ser y ya lleva demasiado tiempo.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET.